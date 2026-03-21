Français tué au Maroc : ce que l’on sait du principal suspect

Un ressortissant français de 79 ans a été mortellement agressé près de Taroudant, au Maroc, et un suspect a été interpellé jeudi par les services de police. L’arrestation a été menée par la brigade de police judiciaire de Taroudant, avec l’appui de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

D’après les premiers éléments communiqués par la DGSN, le suspect, âgé de 35 ans, est un repris de justice impliqué dans des affaires de vol. Il présenterait également des troubles mentaux. Il est soupçonné d’avoir commis un vol accompagné de violences ayant entraîné la mort de la victime.

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Une agression à proximité d’un établissement de soins

La victime a été retrouvée sans vie à proximité d’un véhicule de type caravane, stationné près d’un établissement hospitalier privé. Selon la DGSN, l’épouse du septuagénaire y recevait des soins au moment des faits. Les constatations effectuées sur place par les équipes de la police judiciaire et les techniciens de la scène de crime ont révélé une blessure au visage. Celle-ci aurait été provoquée par un objet contondant lors de l’agression. Les investigations ont permis d’identifier rapidement la victime, de nationalité française, ainsi que de remonter jusqu’au suspect présumé.

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Arrestation à Inzegane et objets retrouvés

Le suspect a été interpellé à Inzegane dans le cadre d’une opération conjointe mobilisant les services de police d’Inzegane, d’Agadir et de Taroudant. Lors de son arrestation, plusieurs effets personnels appartenant à la victime ont été retrouvés en sa possession. L’identification a également établi qu’il s’agit d’un multirécidiviste ayant séjourné dans un hôpital psychiatrique à Inzegane en mars 2025, selon la DGSN. Placée sous la supervision du parquet compétent, l’enquête se poursuit afin de préciser les circonstances exactes des faits.