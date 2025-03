Agriculture en Afrique : ce pays compte valoriser 10 millions d’ha de terres

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le Nigeria se lance dans une réforme d’envergure pour exploiter pleinement son potentiel agricole. L’Autorité nationale de développement des terres agricoles (NALDA) a dévoilé un plan stratégique sur dix ans visant à aménager 10 millions d’hectares de terres cultivables. Cette initiative, qui s’inscrit dans une volonté de diversification économique, vise à renforcer la production locale, assurer la sécurité alimentaire et positionner le Nigeria comme un acteur clé du marché agricole international.

Malgré ses vastes étendues arables, le Nigeria peine encore à tirer profit de ses ressources agricoles. La faible mécanisation, le manque d’infrastructures et les difficultés d’accès au financement freinent considérablement le développement du secteur. Aujourd’hui, seuls 40 % des terres cultivables sont exploités de manière optimale. Avec ce plan décennal, les autorités veulent renverser cette tendance en améliorant la gestion des terres, en encourageant l’utilisation de nouvelles technologies et en facilitant l’accès aux intrants agricoles.

Au-delà de la production, ce programme a pour objectif de transformer le secteur agricole en un moteur de croissance économique et sociale. L’augmentation des surfaces cultivées devrait permettre non seulement de créer de nombreux emplois en milieu rural, mais aussi de limiter la dépendance du pays aux importations alimentaires. Par ailleurs, en améliorant les rendements et en soutenant la transformation des produits agricoles, le Nigeria espère renforcer ses exportations et accroître sa compétitivité sur le marché régional et international.

Toutefois, plusieurs défis restent à relever pour assurer le succès de cette initiative. L’accès au financement demeure un obstacle majeur pour de nombreux agriculteurs qui peinent à moderniser leurs exploitations. De plus, les infrastructures de transport et de stockage restent insuffisantes, ce qui limite l’acheminement des productions vers les marchés. À cela s’ajoute la nécessité d’adapter l’agriculture nigériane aux effets du changement climatique, en mettant en place des politiques de gestion de l’eau et de préservation des sols.

Ce plan ambitieux reflète la volonté du Nigeria d’inscrire l’agriculture au cœur de sa stratégie de développement. Si les investissements et les réformes annoncées portent leurs fruits, le pays pourrait non seulement atteindre l’autosuffisance alimentaire, mais aussi s’imposer comme une puissance agricole sur le continent africain.