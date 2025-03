Armement en Afrique : l’Inde annonce des manœuvres militaires majeurs

Armée indienne. Photo : DR

Dans un effort visant à renforcer les liens de défense et de sécurité avec les nations africaines, l’Inde a annoncé la tenue prochaine d’exercices militaires navals conjoints avec 10 pays du continent. Baptisés Aikeyme, un acronyme de « Africa India Key Maritime Engagement » (Engagement maritime clé entre l’Afrique et l’Inde), ces exercices visent à améliorer l’interopérabilité entre les forces navales et les agences maritimes des pays participants.

D’après les autorités indiennes, ces exercices, qui se dérouleront dans les eaux de l’océan Indien, incluront des simulations de combats maritimes, des opérations de secours en mer, et des manœuvres de surveillance. L’objectif est de développer une meilleure coopération entre les marines et d’autres agences maritimes, afin de renforcer la sécurité en mer et de lutter plus efficacement contre les menaces communes telles que la piraterie, le trafic illégal et les menaces environnementales.

Les 10 pays africains impliqués dans cette initiative sont des acteurs importants dans la région de l’océan Indien, une zone stratégique pour le commerce maritime international. Parmi les nations participantes figurent la Tanzanie, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, le Kenya, Madagascar, l’île Maurice, le Mozambique, les Seychelles et l’Afrique du Sud.

Chaque nation apportera son expertise et ses capacités navales pour renforcer l’efficacité globale de ces exercices. L’Inde, avec ses ambitions croissantes dans l’Indo-Pacifique, voit ces exercices comme une opportunité de renforcer son influence maritime dans une région de plus en plus cruciale pour la sécurité globale. L’engagement de la superpuissance envers ses partenaires africains va au-delà de la simple coopération militaire.

Il s’agit également de renforcer des partenariats stratégiques à long terme, en particulier dans le cadre des enjeux maritimes, qui sont essentiels au développement économique et à la stabilité régionale. Pour les pays africains, participer à ces exercices est une chance de bénéficier d’une expertise de haut niveau et d’accéder à une technologie militaire avancée. En collaborant avec l’une des plus grandes marines du monde, ces nations cherchent à développer leurs propres capacités navales, renforçant ainsi leur souveraineté et leur sécurité en mer.