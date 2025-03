Australie : première livraison de lance-roquettes américains

Himars (DR) pouvant lancer des missiles ATACMS

Le secteur de la défense est aujourd’hui au cœur des préoccupations mondiales en raison des tensions géopolitiques croissantes et des menaces multiples qui pèsent sur la stabilité internationale. Les pays investissent massivement dans des technologies avancées pour assurer la protection de leur souveraineté et de leurs intérêts. Dans ce contexte, l’Australie a récemment renforcé ses capacités militaires en réceptionnant les premiers lance-roquettes Himars de fabrication américaine, une acquisition jugée stratégique pour sa sécurité nationale et régionale.

Le gouvernement australien a annoncé la livraison des deux premiers systèmes Himars, sur un total de 42 commandés, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation de son arsenal militaire. Ces systèmes de lancement multiple de roquettes, qui ont notamment été utilisés par l’Ukraine dans le conflit contre la Russie, sont destinés à renforcer la puissance de feu des forces de défense australiennes. Ces équipements permettent de frapper des cibles situées à plus de 500 kilomètres, augmentant ainsi la portée de la dissuasion militaire du pays.

Le ministre de la Défense, Richard Marles, a souligné l’importance de ces investissements dans la défense, estimant qu’ils permettaient de garantir la sécurité de la nation face à des défis de plus en plus complexes. Ce changement stratégique survient après une révision de la doctrine de défense de l’Australie en 2023, visant à accélérer le développement de capacités de défense à longue portée. En particulier, la montée en puissance de la Chine dans le Pacifique a conduit Canberra à revoir ses priorités, notamment en matière de dissuasion et de protection de ses routes commerciales cruciales.

Pour soutenir cette initiative, l‘Australie a alloué un investissement de 1,6 milliard de dollars australiens (environ 927 millions d’euros), visant à accélérer la livraison des Himars. Ce financement permettra non seulement de raccourcir les délais de livraison, mais aussi d’élargir les capacités de la défense australienne dans les années à venir, à l’horizon 2026-2027. Cette démarche s’inscrit dans une politique plus large d’adaptation aux nouvelles réalités géopolitiques, alors que les défis sécuritaires mondiaux se transforment et se complexifient.

L’intégration des Himars dans les forces armées australiennes vient donc renforcer un dispositif de défense de plus en plus sophistiqué, apte à répondre aux nouvelles menaces tout en consolidant la position de l’Australie dans la région Indo-Pacifique.