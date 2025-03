Automobile en Afrique : un pays va renforcer ses investissements dans la production locale

Photo de Laurel and Michael Evans sur Unspla

L’Afrique du Sud entend accélérer la transformation de son industrie automobile en investissant massivement dans la production locale. Un fonds de près de 54,5 millions de dollars, a été annoncé par le Trésor national pour renforcer l’assemblage de véhicules, la fabrication de pièces détachées et le développement de batteries d’énergie propre.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique mondiale de transition vers une industrie plus verte et plus compétitive. Avec une production annuelle dépassant les 500 000 véhicules, l’Afrique du Sud est un acteur clé du secteur automobile sur le continent. De grandes marques telles que Toyota, Ford, Volkswagen, Isuzu et Mercedes y ont implanté des usines, profitant d’un savoir-faire local et d’un écosystème industriel en pleine expansion.

Publicité

L’objectif du gouvernement est de consolider cette position en misant sur l’innovation et la production locale, tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales qui redéfinissent le marché automobile mondial. Ce plan d’investissement intervient alors que l’industrie automobile évolue vers des modèles plus durables et électrifiés.

La nation arc-en-ciel veut ainsi s’aligner sur les tendances internationales en intégrant davantage de technologies propres et en réduisant son empreinte carbone. En renforçant la fabrication locale de batteries et de composants, le pays espère non seulement stimuler l’emploi et l’économie, mais aussi attirer de nouveaux investisseurs et positionner ses usines comme des hubs stratégiques pour le continent africain. Dans un marché en mutation, cette politique proactive pourrait permettre à l’Afrique du Sud de sécuriser son rôle de leader automobile en Afrique et d’accroître sa compétitivité sur la scène internationale.