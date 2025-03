Aviation en Afrique : une école de pilotage et un centre de maintenance en gestation

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

De nombreux pays africains ont de grandes ambitions dans le secteur de l’aviation civile. C’est le cas du Ghana. Dans une récente adresse à la nation, le président John Dramani Mahama a indiqué que son pays veut se doter d’une école de pilotage et d’un centre de maintenance pour avion.

Le président ghanéen a dévoilé un ambitieux projet visant à construire une école de pilotage moderne et un centre de maintenance, de réparation et de révision dans la région de Volta, située au sud-est du pays. Ces infrastructures stratégiques s’inscrivent dans la vision du président John Dramani Mahama, qui a exposé ces objectifs lors de son récent discours sur l’état de la nation.

Ces initiatives ne sont pas isolées. Elles s’intègrent dans une politique plus large visant à faire du Ghana un hub de l’aviation civile en Afrique de l’Ouest. L’école de pilotage moderne répondra à une demande croissante en formation aéronautique, non seulement pour le Ghana mais aussi pour les pays voisins. Quant au centre de maintenance, il permettra de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des infrastructures étrangères pour l’entretien des avions commerciaux et privés.

Actuellement, de nombreuses compagnies africaines doivent envoyer leurs appareils en Europe ou au Moyen-Orient pour des opérations de maintenance coûteuses. Avec cette nouvelle installation, le Ghana espère attirer des compagnies locales et régionales et ainsi stimuler l’économie du secteur aérien national. L’un des aspects clés du projet est l’intégration de ces nouvelles infrastructures avec l’aéroport de Ho, situé dans la même région.

L’idée du gouvernement est de créer un pôle aéronautique complet, où la formation, la maintenance et les opérations commerciales cohabiteront dans un environnement structuré. En développant un tel écosystème, le Ghana vise à renforcer son attractivité pour les investissements étrangers et à offrir aux acteurs de l’aviation une alternative crédible aux hubs traditionnels de la région, comme Lagos ou Abidjan.