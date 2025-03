Birmanie – Thaïlande: un puissant séisme ressenti jusqu’en Chine

Un séisme majeur de magnitude 7,7 a frappé la Birmanie ce vendredi, causant des dégâts considérables et semant la panique dans plusieurs pays voisins. L’épicentre, situé à 16 kilomètres au nord-ouest de la ville de Sagaing, a généré des secousses ressenties jusqu’en Thaïlande et en Chine, créant un mouvement tellurique aux conséquences significatives.

Dans la capitale Naypyidaw, les infrastructures ont subi des dommages importants, avec des routes déformées et des plafonds effondrés. À Bangkok, la situation était tout aussi critique, avec des évacuations massives de bureaux et de magasins, tandis que les autorités locales rapportaient l’effondrement dramatique d’un immeuble en construction de 30 étages.

Publicité

Un séisme aux conséquences pour le moment, inconnues

Les témoignages des habitants illustrent l’intensité du séisme. À Chiang Mai, Duangjai raconte avoir fui son domicile en pyjama, tandis que dans la province chinoise du Yunnan, une secousse de magnitude 7,9 a également été enregistrée. Les services de métro à Bangkok ont été partiellement suspendus, et la Première ministre thaïlandaise a immédiatement convoqué une réunion d’urgence.

La Birmanie n’est pas étrangère à ces catastrophes naturelles. Entre 1930 et 1956, six tremblements de terre de magnitude supérieure à 7 ont été répertoriés le long de la Faille de Sagaing. Des événements précédents, comme le séisme de 2016 à Bagan ou celui de 2012 dans le centre du pays, avaient déjà mis en lumière la fragilité de la région.

Les populations locales, exposées

Les experts soulignent la vulnérabilité particulière des populations locales. Les infrastructures fragiles, le système de santé déficient, surtout dans les zones rurales, et l’urbanisation anarchique aggravent considérablement les risques et les potentielles pertes humaines lors de tels événements géologiques. Résultat, les populations locales sont relativement exposées. Sans vrais moyens, ces dernières sont à risque et les reconstructions pourraient prendre énormément de temps.