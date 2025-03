Burna Boy accusé d’avoir promis une Lamborghini en échange d’une relation

Burna Boy

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s’enflamment autour d’une controverse impliquant Burna Boy et Sophia Egbueje, une influenceuse connue pour son train de vie luxueux et ses escapades aux quatre coins du monde. Selon des messages qui ont fuité, Sophia accuse l’artiste nigérian de ne pas avoir respecté une promesse qu’il lui aurait faite après une rencontre privée. Il aurait, selon elle, garanti qu’il lui offrirait une Lamborghini en guise de geste d’attention ou de récompense. Cette révélation a immédiatement captivé l’attention du public, intrigué par les dessous de cette histoire mêlant célébrité, argent et luxe. La situation a pris de l’ampleur lorsqu’il a été révélé que Sophia s’était affichée quelques mois plus tôt, en novembre 2024, au volant d’une Lamborghini Urus, un modèle de prestige valant plusieurs centaines de millions de nairas. Cette coïncidence a alimenté les spéculations et les interrogations, certains s’interrogeant sur la véritable origine de ce bolide et sur le rôle qu’aurait pu jouer Burna Boy dans son acquisition.

Face à l’agitation grandissante, Burna Boy a choisi de réagir via une story Instagram, adoptant un ton détaché et teinté d’ironie. Plutôt que de répondre directement aux accusations, il a préféré une approche implicite, laissant entendre qu’il n’accordait aucune importance à ces affirmations. Sa déclaration, en pidgin nigérian, soulignait qu’il ne voyait même pas ceux qui tentaient de le mêler à cette affaire, comme pour indiquer qu’il n’était nullement préoccupé par les polémiques circulant à son sujet. En niant formellement avoir offert un tel cadeau ou même promis une voiture de luxe à Sophia, Burna Boy a cherché à clore le débat sans entrer dans les détails. Son attitude décontractée et son refus de s’attarder sur la question traduisent une volonté de minimiser la portée de cette histoire, la reléguant à une simple rumeur sans fondement. Toutefois, cette posture n’a pas suffi à calmer l’effervescence en ligne, où chacun interprète ses mots à sa manière.

Publicité

Les interactions entre stars et influenceurs alimentent régulièrement les discussions, surtout lorsque des éléments liés à l’argent, aux cadeaux somptueux ou aux relations intimes entrent en jeu. Dans ce cas précis, la combinaison d’un nom aussi connu que Burna Boy et d’un symbole de statut social aussi puissant qu’une Lamborghini a créé un cocktail parfait pour capter l’attention. Même si Burna Boy rejette en bloc ces accusations, l’histoire continue de se propager, nourrie par les réactions du public et les interprétations contradictoires des internautes.