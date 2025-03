Comité International olympique : une africaine aux commandes

Photo DR

L’élection de Kirsty Coventry à la présidence du Comité international olympique (CIO) marque un tournant historique. Pour la première fois, une femme prend la tête de l’instance suprême du sport mondial. L’ancienne nageuse zimbabwéenne, figure emblématique des Jeux Olympiques avec sept médailles à son actif, succédera à Thomas Bach à compter du 23 juin prochain.

L’élection de Coventry dépasse le simple cadre d’un renouvellement institutionnel. Elle incarne une évolution majeure dans un monde sportif largement dominé par des figures masculines et occidentales. À 40 ans, elle apporte un souffle nouveau à une institution souvent critiquée pour son manque de diversité et d’inclusivité.

Originaire du Zimbabwe, elle devient non seulement la première femme à diriger le CIO, mais aussi la première africaine à occuper ce poste prestigieux. Dans un contexte où le sport cherche à se réinventer et à promouvoir l’égalité des genres, son accession au pouvoir envoie un message fort. Son parcours, alliant excellence sportive et engagement politique (elle a notamment été ministre des Sports dans son pays) lui confère une légitimité indiscutable.

Si son élection est porteuse d’espoir, Kirsty Coventry devra relever plusieurs défis de taille. À l’heure où le CIO est confronté à des enjeux cruciaux elle devra insuffler une dynamique nouvelle tout en préservant l’héritage de son prédécesseur. De plus, la question de l’équilibre entre les intérêts économiques et l’éthique sportive reste centrale.

Le CIO, souvent critiqué pour sa gestion des droits télévisés et des partenariats commerciaux, devra trouver un équilibre entre rentabilité et respect des valeurs olympiques. Avec cette élection, le CIO amorce un virage historique. L’arrivée d’une femme africaine à sa tête reflète la volonté de diversifier la gouvernance du sport mondial et d’intégrer de nouvelles perspectives. Kirsty Coventry incarne ce changement, avec l’ambition de faire du CIO une institution plus moderne, plus équitable et plus proche des athlètes.