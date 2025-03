Corruption en Afrique : 500 millions récupérés par une agence nationale

La corruption est un terrible fléau qui freine considérablement les efforts de développement de toute une nation. Lutter donc contre la corruption est plus qu’une nécessité. Le Nigeria a bien compris, raison pour laquelle des mécanismes audacieux ont été mis en place pour endiguer ce fléau.

L’une des institutions qui mène un combat de tous les instants contre la corruption au Nigeria est la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’agence a annoncé une avancée majeure dans sa lutte contre les malversations financières. En 2024, elle a récupéré près de 500 millions de dollars issus d’activités criminelles et obtenu plus de 4 000 condamnations pénales, un record depuis sa création il y a plus de vingt ans.

Dans un rapport publié lundi, l’EFCC a mis en avant l’efficacité de ses actions contre la corruption et la fraude financière. L’argent récupéré a été, en partie, réinjecté dans des projets publics, contribuant ainsi à renforcer les infrastructures et les services gouvernementaux. Ces résultats illustrent une volonté politique accrue de combattre l’impunité et de restaurer la confiance des citoyens.

Avec plus de 4 000 condamnations en une année, la commission démontre une montée en puissance de ses actions judiciaires. Ces succès sont le fruit d’une surveillance renforcée, d’une meilleure coordination avec les autorités locales et internationales, ainsi que de l’utilisation de technologies avancées pour traquer les transactions illicites. Malgré ces avancées, le Nigeria reste confronté à un défi de taille. La corruption gangrène de nombreux secteurs, de l’administration publique aux grandes entreprises.

L’EFCC doit constamment faire face à des réseaux puissants et bien organisés, qui tentent de contourner la loi par des pratiques frauduleuses sophistiquées. Les experts estiment que le renforcement du cadre juridique et l’autonomisation des institutions judiciaires sont essentiels pour pérenniser cette dynamique. Le gouvernement du président Bola Tinubu a d’ailleurs réaffirmé son engagement en faveur d’une gouvernance plus transparente et efficace. Si les résultats de l’EFCC sont encourageants, la bataille contre la corruption est loin d’être gagnée. Les autorités doivent non seulement poursuivre leur travail de répression, mais aussi mettre l’accent sur la prévention, la sensibilisation et l’éducation à l’intégrité.