Cryptomonnaies: Trump prend une importante décision qui change tout

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Les cryptomonnaies, dès leur apparition, ont suscité méfiance et scepticisme. De nombreux experts mettaient en garde contre leur volatilité et les risques associés, soulignant la nécessité d’une régulation accrue. Si ces préoccupations restent d’actualité, force est de constater que certaines cryptomonnaies, comme le bitcoin, ont connu une adoption et une valorisation croissantes. Dans ce contexte, Donald Trump, récemment élu et installé à la Maison-Blanche, a pris la décision d’instituer une réserve stratégique de cryptomonnaies, marquant ainsi un tournant dans la politique monétaire des États-Unis.

Le décret signé par le président américain officialise la création d’une réserve stratégique de bitcoins. Selon David Sacks, conseiller présidentiel à l’intelligence artificielle et aux cryptomonnaies, cette réserve servira d’équivalent numérique à Fort Knox, lieu emblématique où sont stockées les réserves d’or du gouvernement américain.

Actuellement, les États-Unis détiennent environ 200 000 bitcoins, soit une valeur estimée à 17,5 milliards de dollars au cours actuel. Ces avoirs proviennent exclusivement de saisies judiciaires et n’ont pas été acquis par des achats directs du gouvernement. Le décret prévoit leur transfert vers cette nouvelle réserve stratégique, où ils seront conservés pour une durée indéterminée, sans qu’aucune vente ne soit envisagée à ce stade.

L’annonce de cette décision a eu un impact immédiat sur le marché du bitcoin. Le cours de la cryptomonnaie a enregistré une baisse de 5,7 %, certains investisseurs ayant espéré une politique plus ambitieuse d’achats publics. Peu après l’annonce, le bitcoin a chuté à 84 707 dollars avant de limiter ses pertes autour de 3 % dans les heures suivantes.

Lors de la signature du décret dans le Bureau ovale, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a confirmé que ces bitcoins resteraient intacts au sein de la réserve. Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de reconnaître et d’intégrer les cryptomonnaies dans la stratégie économique nationale, bien que son impact à long terme reste encore incertain.