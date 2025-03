Cybersécurité en Afrique: ce pays désormais parmi les poids lourds

La cybersécurité est devenue une priorité incontournable dans un monde de plus en plus numérisé. Chaque jour, des millions de données circulent sur Internet, ce qui expose les individus, les entreprises et les gouvernements à divers risques, allant du piratage à la fraude en ligne. La gestion efficace de ces menaces passe par des stratégies rigoureuses, des infrastructures robustes et des lois adaptées. En Afrique, de nombreux pays prennent conscience de l’importance de la cybersécurité pour protéger leurs systèmes et assurer leur développement numérique.

Ces dernières années, le Togo a fait des avancées notables dans le domaine de la cybersécurité, se hissant parmi les leaders du continent. En 2024, le pays figure dans la deuxième catégorie la plus performante du classement mondial du Global Cybersecurity Index, établi par l’Union internationale des télécommunications (UIT). Avec un score de 88,8 sur 100, le Togo a considérablement amélioré sa position par rapport à 2020, où il n’avait obtenu que 33,19 points. Cette progression témoigne des efforts déployés par le gouvernement et les institutions pour renforcer la sécurité informatique et répondre aux défis du cyberespace.

Publicité

La stratégie mise en place par l’Agence togolaise de Cybersécurité pour la période 2024-2028 a joué un rôle clé dans cette réussite. Elle vise à protéger les systèmes d’information critiques, à renforcer la capacité de réponse aux incidents informatiques et à instaurer des mécanismes juridiques plus stricts pour lutter contre les cybercriminels. L’accent est également mis sur la promotion de la culture de la cybersécurité, un aspect essentiel pour sensibiliser la population et les entreprises aux bonnes pratiques de sécurité en ligne.

Le Togo semble également bénéficier de partenariats internationaux pour renforcer ses capacités en matière de cybersécurité. Un partenariat envisagé avec l’entreprise russe Positive Technologies pourrait déboucher sur la création d’un centre dédié à la cybersécurité. Ce centre serait un atout majeur pour le pays, en offrant des solutions spécialisées et en favorisant la formation et la recherche dans ce domaine crucial.

Avec ces initiatives, le Togo s’installe progressivement parmi les champions de la cybersécurité en Afrique, un secteur essentiel pour le développement numérique du continent.