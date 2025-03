Dangote fait un choix majeur pour sa raffinerie

ERIC PIERMONT/AFP

Aliko Dangote, figure incontournable du monde des affaires en Afrique, a bâti un empire économique diversifié qui s’étend sur plusieurs secteurs stratégiques. Dernièrement, il a mis en service une raffinerie d’envergure avec l’ambition de transformer l’industrie pétrolière nigériane. Dans ce cadre, une décision clé a été prise afin d’optimiser le fonctionnement de cette infrastructure.

La raffinerie de Dangote, située près de Lagos, s’approvisionne en matières premières aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Alors que la production monte en puissance, les achats de pétrole brut à l’étranger se multiplient. Depuis le début du mois, plus de trois millions de barils de brut américain ont été réceptionnés. À cela s’ajoutent des cargaisons de pétrole en provenance d’Angola et d’Algérie, notamment du Pazflor et du Saharan Blend fournis par Glencore Plc. Ces acquisitions stratégiques permettent de compléter l’approvisionnement en brut nigérian, qui reste toutefois la principale source d’alimentation de l’usine.

L’activité de la raffinerie a connu une progression notable ces dernières semaines. Selon Energy Aspects Ltd, les livraisons de brut ont atteint une moyenne quotidienne de 450 000 barils, marquant une augmentation significative du volume traité. Les observations satellitaires indiquent une réduction des stocks de brut sur site, suggérant une montée en charge progressive. Pour les mois de janvier et février, la production moyenne a été estimée à 380 000 barils par jour, alors que la capacité maximale de l’usine est de 650 000 barils par jour.

L’impact de cette raffinerie se fait déjà ressentir sur le marché pétrolier régional. Elle a contribué à réduire les surplus de brut nigérian et à modifier les dynamiques d’importation de carburant du pays. Parallèlement, les discussions entre Dangote et le gouvernement nigérian se poursuivent pour prolonger un contrat de vente de brut en monnaie locale. La Nigerian National Petroleum Company Ltd. a ainsi livré 48 millions de barils depuis l’entrée en vigueur de cet accord en octobre.

À mesure que la raffinerie accroît sa production, son influence sur les marchés internationaux s’intensifie. Entre approvisionnement local et importations ciblées, l’initiative de Dangote redéfinit les perspectives énergétiques du Nigeria et au-delà.