Droits de douanes US: la Chine fustige et avertit

Wang Yi. Photo : Johannes Simon/Getty Images

Entre la Chine et les États-Unis, la rivalité économique et commerciale demeure une réalité persistante. Depuis l’installation de la nouvelle administration américaine en début d’année, des droits de douane ont été imposés sur certains produits chinois, suscitant une réaction de Pékin. Les autorités chinoises ont pris position sur ces mesures tarifaires, dénonçant leur caractère injustifié et mettant en garde contre les conséquences potentielles de telles décisions.

Lors d’une conférence de presse en marge de la session parlementaire annuelle des « Deux Sessions » à Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exprimé l’opposition de son pays à ces nouvelles taxes américaines. Il a rappelé que la Chine avait, à plusieurs reprises, apporté une assistance aux États-Unis et a estimé que ces mesures tarifaires ne répondaient pas à une logique de coopération équilibrée. Selon lui, l’instauration de barrières douanières excessives pourrait alimenter un climat de confrontation économique peu favorable aux échanges internationaux.

Publicité

Wang Yi a également mis en garde contre un monde régi par une « loi de la jungle », où chaque pays privilégierait uniquement ses propres intérêts au détriment du multilatéralisme. Il a souligné que la coopération restait une option permettant d’aboutir à des résultats bénéfiques pour toutes les parties, alors qu’une logique de pression entraînerait inévitablement une réaction ferme de la Chine.

Dans un registre plus large, le chef de la diplomatie chinoise a abordé d’autres questions internationales. Il a plaidé pour une reprise des négociations afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, estimant qu’aucun conflit ne pouvait aboutir à une véritable victoire. Il a également appelé les grandes puissances à œuvrer pour un cessez-le-feu durable à Gaza et à intensifier l’aide humanitaire dans cette région touchée par les tensions persistantes.