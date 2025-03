Elections de 2026 au Bénin : Nécessité d’impliquer la Société civile dans le processus

À l’approche des élections générales de 2026, le Bénin, reconnu autrefois pour ses avancées démocratiques, semble se retrouver dans un climat de tension, de méfiance et de suspicion. Alors que le pays se prépare à renouveler ses élus, l’atmosphère politique est marquée par une inquiétude croissante, notamment parmi les acteurs de la Société civile et de l’opposition. Les élections au Bénin, souvent perçues comme un symbole de la consolidation démocratique en Afrique de l’Ouest, sont aujourd’hui entourées de craintes surtout dans le camp de l’opposition. La loi sur le Code électoral, qui a modifié les conditions d’éligibilité des élus des partis politiques, a renforcé cette crainte. Les partis d’opposition, qui s’estiment marginalisés, dénoncent des manœuvres politiques visant à assurer la victoire de l’actuel régime. Les réformes successives ont entraîné des interrogations au sein de la population, qui accorde une attention croissante aux prochaines élections. L’introduction de nouvelles pratiques et les débats autour des règles du jeu électoral suscitent des questionnements. Par ailleurs, des appels à la vigilance citoyenne se multiplient, traduisant une volonté d’engagement dans le processus démocratique.

La méfiance envers les institutions

Le système judiciaire, ainsi que la Commission électorale nationale autonome (Cena), font régulièrement l'objet de critiques de l'opposition. Des observateurs indépendants, tant nationaux qu'internationaux, soulignent l'importance de renforcer l'indépendance de ces institutions afin de garantir la transparence et la légitimité du processus électoral. Le manque de dialogue constructif entre l'opposition et le pouvoir alimente les tensions. Les partis politiques se retrouvent souvent dans des positions opposées, et les débats sur la transparence électorale émergent bien avant le scrutin. Cette situation suscite des préoccupations dans un contexte où les divergences politiques s'accentuent et où les citoyens expriment de fortes attentes en matière de gouvernance.

Les défis pour la stabilité démocratique

Le climat politique actuel, marqué par des interrogations et des débats sur le processus électoral, soulève des préoccupations quant à son impact sur la stabilité démocratique du pays. Le Bénin, reconnu pour son parcours démocratique exemplaire au fil des décennies, fait face à des défis nécessitant un renforcement du dialogue et de la confiance entre les acteurs politiques.

Un contexte électoral marqué par des tensions et une forte polarisation peut entraîner des crispations au sein de la classe politique. Pour éviter que ces tensions ne fragilisent la cohésion sociale, il apparaît essentiel de favoriser un climat politique plus apaisé, en encourageant une communication ouverte. Dans cette dynamique, la protection des libertés fondamentales et la promotion d’un cadre inclusif restent essentielles pour assurer une gouvernance équilibrée et transparente.

La nécessité d’impliquer la Société civile

Face à ce climat de méfiance, il est crucial d’impliquer davantage la Société civile dans le processus électoral. La Société civile est un acteur clé dans la surveillance des élections et la garantie de leur transparence. Les organisations de la Société civile, qu’elles soient locales ou internationales, jouent un rôle essentiel pour s’assurer que le processus électoral soit inclusif, transparent et respectueux des droits humains.

L’implication de la Société civile permet également d’apporter une légitimité aux élections, de rassurer la population quant à l’intégrité du processus électoral et de favoriser la cohésion sociale. En outre, elle offre un cadre de dialogue et de médiation entre le pouvoir, l’opposition et les citoyens. À ce jour, de nombreuses organisations de la Société civile au Bénin, malgré les défis, continuent d’œuvrer pour une démocratie plus inclusive et plus transparente. On se rappelle qu’en 1990, ce sont des acteurs civils qui ont pris le devant de la Conférence nationale des forces vives de la nation pour en faire une réussite.

La voie à suivre : renforcer la confiance

Pour garantir des élections libres, transparentes et pacifiques en 2026, il est impératif de créer un environnement politique propice à la réconciliation et à la confiance. Cela passe par un renforcement des institutions chargées de l’organisation des élections, mais aussi par une ouverture au dialogue politique avec l’opposition et la société civile. L’un des enjeux majeurs de 2026 réside dans la restauration de la confiance entre le gouvernement et les différents acteurs politiques et sociaux.

La régularité des élections devra être garantie par une surveillance indépendante, et des mesures doivent être mises en place pour assurer la liberté d’expression et d’association des opposants politiques et des médias.