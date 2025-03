Elon Musk: ce conseil de son père qu’il aurait dû écouter

Errol Musk à gauche et son fils Elon (Getty Images - NYP)

Les rapports entre Elon Musk et son père Errol ont toujours été marqués par des tensions et une distance émotionnelle. Le fondateur de Tesla a fréquemment évoqué une enfance difficile en Afrique du Sud, décrivant son père comme une figure autoritaire et problématique. Néanmoins, Errol a contribué à façonner certains aspects de la personnalité d’Elon, notamment son intérêt précoce pour l’ingénierie. Malgré leurs désaccords profonds, Errol n’a jamais cessé de commenter publiquement la trajectoire fulgurante de son fils, offrant parfois des perspectives étonnamment lucides sur les défis qu’il affronte.

L’avertissement paternel devenu réalité

En novembre dernier, apprenant l’engagement d’Elon dans l’administration Trump, Errol a formulé une prédiction qui résonne aujourd’hui avec une précision troublante. Tout en reconnaissant les qualités exceptionnelles de son fils, il a souligné un danger fondamental : « Je ne vois personne de plus apte à un tel rôle qu’Elon, » avant d’ajouter que sa véritable expertise se situe dans l’innovation entrepreneuriale et non dans les arcanes politiques.

Les événements récents confirment cette intuition paternelle. L’action Tesla s’est effondrée de 40% depuis janvier, avec une journée particulièrement catastrophique qui a vu s’évaporer 130 milliards de dollars de valeur boursière – dépassant la capitalisation combinée de Ford et General Motors. Ce déclin spectaculaire illustre parfaitement ce qu’Errol redoutait quand il déclarait : « Le voir assis dans un bureau quelque part à Washington, à attendre et à se tourner les pouces, non, non. Il faut faire appel à lui en tant que consultant. »

Un empire industriel fragilisé par l’absence de son architecte

L’impact de cette dispersion dépasse largement la sphère financière. Les performances commerciales de Tesla montrent des signes inquiétants de faiblesse, avec une chute de 45% des ventes en Europe en janvier, tandis que le secteur des véhicules électriques continuait sa progression. Les études de marché révèlent également une érosion de l’image de marque, avec 32% des consommateurs américains excluant désormais l’achat d’un véhicule Tesla, contre 27% l’année précédente.

Face à cette situation critique, Musk lui-même a reconnu dans une interview à Fox Business la difficulté croissante à diriger efficacement ses multiples entreprises. Cette confession fait écho aux préoccupations exprimées par son père : « Elon a une tâche colossale. Il a quelques centaines de milliers d’employés et beaucoup de projets très importants à accomplir dans sa vie, il doit donc être disponible pour tout ce qu’il a entrepris… il ne peut pas simplement abandonner. » La prophétie d’Errol se matérialise aujourd’hui : en tentant de révolutionner simultanément plusieurs industries et maintenant l’administration américaine, le visionnaire risque de voir chanceler l’empire qu’il a bâti avec tant d’acharnement.

Les perspectives incertaines d’un empire en quête de direction

À l’horizon des prochains mois, Tesla pourrait se trouver à un carrefour stratégique décisif. Si Musk persiste dans son engagement politique tout en maintenant ses responsabilités dans ses nombreuses entreprises, le déclin pourrait s’accélérer. Les concurrents, notamment les constructeurs chinois et européens, exploitent déjà cette période de vulnérabilité pour gagner des parts de marché. Une solution pourrait émerger à travers une restructuration de la gouvernance de Tesla, avec la nomination d’un directeur général dédié exclusivement à l’entreprise automobile, permettant à Musk de conserver un rôle de visionnaire sans porter le fardeau opérationnel quotidien. L’ironie de cette situation ne manquera pas d’échapper aux observateurs : le salut de l’empire Musk pourrait bien résider dans l’écoute tardive du conseil paternel, transformant un rôle exécutif en position consultative plus adaptée à sa personnalité innovante mais volatile.