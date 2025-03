Énergie en Afrique : 200 millions $ pour l’accès à l’électricité dans ces zones

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Les pays africains déploient des moyens colossaux pour offrir une électricité de qualité et abordable à leur population. Chaque pays est confronté à ses propres défis. Au Nigeria par exemple, les premières autorités sont engagées dans un processus qui doit permettre d’électrifier tous les recoins du pays.

Le géant ouest-africain franchit une nouvelle étape dans sa quête d’accès universel à l’électricité. L’Agence d’électrification rurale du pays vient de conclure un partenariat stratégique avec la société WeLight pour déployer des mini-réseaux d’énergie renouvelable dans plusieurs communautés isolées.

Ce projet, soutenu par un investissement de 200 millions de dollars, ambitionne de fournir une alimentation électrique stable à près de deux millions de nigérians vivant en zone rurale. Dans un pays où plus de 85 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité, cette initiative apparaît comme une solution concrète pour réduire la fracture énergétique et stimuler le développement local.

En misant sur des mini-réseaux alimentés par des sources renouvelables, les autorités veulent non seulement électrifier les zones les plus reculées, mais aussi s’affranchir de la dépendance aux énergies fossiles, encore dominantes dans le mix énergétique nigérian. Ce projet répond à une double nécessité : améliorer les conditions de vie des populations rurales et renforcer la résilience du secteur énergétique face aux défis environnementaux.

L’accès à l’électricité ouvrira de nouvelles perspectives pour l’éducation, la santé et l’entrepreneuriat, tout en favorisant le développement d’une économie plus inclusive. Si le défi reste de taille, l’engagement des autorités nigérianes à développer des infrastructures énergétiques adaptées aux besoins des populations isolées marque un tournant décisif. À travers ce programme, le Nigeria mise sur une transition énergétique pragmatique qui pourrait inspirer d’autres pays africains confrontés aux mêmes enjeux.