Énergie en Afrique : 500 millions $ pour booster un projet solaire

La Zambie s’engage résolument dans la transition énergétique avec un plan ambitieux visant à renforcer sa production d’énergie solaire et à améliorer ses infrastructures d’interconnexion régionale. Portée par la Copperbelt Energy Corporation (CEC), cette initiative prévoit un investissement massif de 500 millions dollars sur les deux prochaines années. L’objectif est d’augmenter la capacité de production solaire et renforcer les échanges énergétiques avec la République démocratique du Congo.

Longtemps dépendante de l’hydroélectricité, la Zambie a subi ces dernières années les conséquences du changement climatique, avec des périodes de sécheresse impactant la production des barrages. Face à cette vulnérabilité, le pays accélère son virage vers les énergies renouvelables, et notamment le solaire, dont le potentiel est immense.

La CEC, acteur clé du secteur énergétique, entend renforcer la part du solaire dans le mix énergétique national pour garantir une production plus stable et durable. Cet investissement massif devrait permettre d’augmenter significativement la capacité installée en énergie solaire, réduisant ainsi la dépendance aux sources d’énergie sujettes aux aléas climatiques. Au-delà du solaire, la CEC mise également sur l’amélioration des infrastructures de transport d’électricité.

L’un des volets stratégiques du projet concerne le renforcement de la ligne d’interconnexion entre la Zambie et la RDC, essentielle pour soutenir les échanges énergétiques entre les deux pays. Actuellement, cette interconnexion permet un transfert de 250 MW d’électricité. Grâce aux nouveaux investissements, sa capacité devrait plus que doubler pour atteindre 550 MW, facilitant ainsi l’exportation et l’importation d’énergie en fonction des besoins de chaque pays.

Ce développement est crucial pour l’industrialisation de la Zambie et de la RDC, où la demande énergétique est en forte croissance, notamment dans le secteur minier. Une meilleure interconnexion permettra de sécuriser l’approvisionnement en électricité et d’éviter les coupures qui freinent les activités économiques. En misant sur le solaire et l’amélioration des infrastructures de transport d’électricité, la Zambie attire de nouveaux investisseurs, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’industrie.