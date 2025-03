Énergie en Afrique du Nord : 2 milliards $ recherchés pour lancer des projets

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le continent africain est déterminé à mettre en place des mécanismes innovants pour accroître son offre énergétique. Avec le processus de transition énergétique qui est lancé, l’Afrique mise sur un mix énergétique pour atteindre ses objectifs dans le secteur de l’énergie.

Dans un monde en quête de solutions durables, l’Égypte se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique et au Moyen-Orient. Le pays prévoit de mobiliser 2 milliards de dollars auprès du secteur privé pour booster ses capacités en énergies renouvelables et réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Déjà engagée dans plusieurs projets ambitieux, l’Égypte veut accélérer le développement de son mix énergétique en mettant l’accent sur le solaire, l’éolien et l’hydrogène vert. Ces investissements visent à renforcer la sécurité énergétique du pays tout en attirant de nouveaux partenaires internationaux. L’objectif est clair : faire des énergies renouvelables une composante essentielle du paysage énergétique égyptien, en complément des infrastructures gazières qui constituent encore une part importante du portefeuille énergétique national.

En misant sur un financement privé, l’Égypte adopte une approche stratégique pour accélérer ses projets sans alourdir sa dette publique. Le pays bénéficie d’un fort intérêt de la part des investisseurs, notamment européens et asiatiques, séduits par le potentiel du marché énergétique égyptien et les incitations gouvernementales mises en place pour favoriser les partenariats public-privé. Des géants de l’énergie tels que Siemens, ACWA Power et TotalEnergies ont déjà manifesté leur intérêt pour accompagner l’Égypte dans cette transformation.

Ces collaborations devraient permettre de construire de nouvelles centrales solaires et éoliennes, et d’investir dans des solutions innovantes pour le stockage et la distribution de l’électricité verte. Au-delà des infrastructures solaires et éoliennes, l’Égypte se positionne également sur l’hydrogène vert, considéré comme l’énergie du futur. Grâce à sa situation géographique stratégique et son accès aux corridors maritimes internationaux, le pays ambitionne de devenir un hub régional de production et d’exportation d’hydrogène vert vers l’Europe et l’Asie.