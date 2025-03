Énergie en Afrique du Nord : un projet solaire de 1.1 GW en gestation

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Dans sa quête d’une industrie plus verte, l’Égypte bascule vers une autre étape décisive dans le secteur des énergies renouvelables. La société norvégienne Scatec, référence absolue du renouvelable, a officialisé un accord de vente d’électricité de 25 ans avec Egypt Aluminium, le plus grand producteur d’aluminium du pays. Cette collaboration repose sur la mise en place d’un complexe énergétique d’envergure combinant 1,1 GW de solaire photovoltaïque et un système de stockage ultra performant.

Ce projet, soutenu par une garantie souveraine, représente un investissement total de 650 millions de dollars. Scatec prévoit de financer 80 % de cette somme par une dette sans recours, tandis que le reste sera couvert par des fonds propres. Grâce à cette infrastructure, Egypt Aluminium pourra réduire significativement son empreinte carbone et renforcer sa compétitivité sur le marché international, où la demande pour des métaux produits de manière durable ne cesse de croître.

L’Égypte, qui s’impose progressivement comme un acteur clé des énergies renouvelables en Afrique, affiche ainsi sa volonté de concilier développement industriel et transition énergétique. Ce partenariat illustre la stratégie du pays pour diversifier son mix énergétique et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, tout en répondant aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Avec de telles initiatives, l’Égypte confirme son ambition de devenir un leader régional des énergies propres. Ce projet pourrait également ouvrir la voie à d’autres collaborations similaires, renforçant ainsi l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers engagés dans la transition énergétique.