Énergie en Afrique : l’UE veut investir 4.7 milliards $ dans ce pays

L’Afrique du Sud s’affirme comme un acteur clé de la transition énergétique en Afrique. Confrontée à une crise persistante du secteur électrique, marquée par des coupures de courant récurrentes, la nation arc-en-ciel redouble d’efforts pour diversifier son mix énergétique et intégrer davantage d’énergies renouvelables. Cet engagement a reçu un soutien de taille lors du sommet UE-Afrique du Sud à Cape Town, ce jeudi 13 mars, où l’Union européenne a annoncé un investissement de 4,4 milliards d’euros pour accompagner cette transition.

Cet apport financier vient renforcer les initiatives déjà en cours pour réduire la dépendance du pays au charbon, qui représente encore une grande partie de sa production d’électricité. Avec cette aide, l’Afrique du Sud pourra accélérer le développement de projets solaires, éoliens et de stockage d’énergie, tout en modernisant son réseau électrique pour garantir une distribution plus efficace.

L’Union européenne, soucieuse de favoriser un développement énergétique durable en Afrique, voit en l’Afrique du Sud un partenaire stratégique pour la promotion des énergies propres sur le continent. Ce soutien s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération visant à répondre aux défis climatiques et énergétiques tout en stimulant la croissance économique locale.

Avec cet investissement massif, l’Afrique du Sud se positionne comme un modèle de transition énergétique en Afrique, combinant ambition nationale et partenariats internationaux pour bâtir un avenir énergétique plus résilient et durable.