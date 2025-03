Espionnage en Chine: condamnation à mort d’un ex-ingénieur

Photo DR

La Chine adopte une position particulièrement ferme concernant les affaires d’espionnage, comme en témoigne le cas récent d’un ingénieur accusé de trahison. Le gouvernement chinois applique des sanctions extrêmement sévères pour punir ces infractions, allant jusqu’à la peine capitale. L’affaire récemment révélée par les autorités chinoises illustre cette approche intransigeante envers les crimes touchant à la sécurité nationale et aux secrets d’État.

Le ministère chinois de la Sécurité de l’État a annoncé mercredi la condamnation à mort d’un ancien ingénieur pour des faits d’espionnage. Identifié uniquement comme « M. Liu« , l’homme aurait transmis des informations classifiées à une agence de renseignement étrangère dont l’identité n’a pas été révélée.

Selon les autorités chinoises, cet ancien chercheur aurait délibérément conservé de nombreux documents confidentiels après avoir quitté son poste dans un institut de recherche. Sa démission aurait été provoquée par des différends avec sa hiérarchie, créant un ressentiment qui l’aurait initialement poussé à conserver ces documents sensibles pour exercer des pressions sur ses anciens supérieurs.

Les difficultés financières de M. Liu semblent avoir joué un rôle déterminant dans sa décision de franchir le pas de la trahison. Endetté suite à des investissements boursiers malheureux, il aurait vu dans ces documents classifiés une opportunité de redresser sa situation financière. Les autorités chinoises affirment qu’il aurait cédé certains de ces documents à « un prix dérisoire » à une agence de renseignement étrangère, qui aurait ensuite rompu tout contact avec lui.

Malgré cette première expérience, les autorités chinoises indiquent que M. Liu aurait persisté dans ses activités d’espionnage, se rendant à nouveau à l’étranger pour vendre d’autres informations classifiées. Cette persistance lui aurait finalement valu d’être arrêté, puis condamné à la peine capitale après enquête.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de durcissement significatif des mesures de contre-espionnage en Chine sous la présidence de Xi Jinping. Le gouvernement chinois a intensifié ses efforts pour lutter contre ce qu’il considère comme des menaces à sa sécurité nationale, notamment en ciblant les activités des agences de renseignement étrangères opérant sur son territoire.

Les détails concernant l’exécution de la sentence n’ont pas été communiqués par le ministère chinois de la Sécurité de l’État, qui a relayé cette information via la plateforme sociale WeChat. L’institut de recherche où travaillait M. Liu n’a pas non plus été identifié dans la communication officielle.