Ce samedi 22 mars, la marine ukrainienne a publié un rapport détaillé sur le déploiement naval russe, révélant une activité maritime significative dans plusieurs zones stratégiques. Après trois ans de conflit ininterrompu, la guerre en Ukraine continue de mobiliser d’importantes ressources militaires, avec des négociations de paix actuellement en cours impliquant l’Ukraine, les États-Unis et la Russie.

Le détroit de Kertch, zone sensible séparant la mer d’Azov de la mer Noire, a connu un trafic naval intense au cours des dernières 24 heures. Deux navires russes porteurs de missiles Kalibr sont réapparus après une longue période d’absence, chacun capable de lancer jusqu’à 8 missiles dans une salve complète.

Déploiement stratégique en Méditerranée

La marine ukrainienne a également signalé la présence de quatre navires russes en Méditerranée, dont trois équipés de missiles Kalibr. Ces bâtiments possèdent une capacité impressionnante de 26 missiles, avec une portée variant de 300 à 2 600 kilomètres selon les versions, représentant une menace potentielle significative.

Au début de l’année, seuls deux porte-missiles avaient été repérés dans cette zone, ce qui suggère une escalade récente du déploiement naval russe. Le dernier navire de ce type avait été initialement observé le 12 mars dernier, marquant une recrudescence de l’activité militaire dans la région.

Un conflit aux multiples dimensions

Ces mouvements navals s’inscrivent dans le contexte d’une guerre qui dure depuis trois ans, avec des négociations diplomatiques complexes visant à trouver une issue pacifique. Le gouvernement américain espère, pour sa part, rapidement arriver à trouver un accord de cessez-le-feu et de paix durable avec les partenaires engagés, dans le but de mettre un terme à ce conflit des plus meurtriers. À titre d’exemple, en 2024, le Wall Street Journal évaluait à un million le nombre de morts et blessés russes et ukrainiens en deux ans et demi de guerre.