Europe: l’Armée française fait un pas vers son indépendance dans ce domaine

Depuis le lancement fracassant de ChatGPT en novembre 2022, l’intelligence artificielle générative a bouleversé notre quotidien, transformant radicalement la façon dont nous interagissons avec la technologie. Cette révolution numérique a rapidement dépassé la sphère civile pour atteindre les domaines stratégiques comme la défense nationale. Les capacités impressionnantes de ces modèles – génération de texte, traduction, analyse et synthèse de documents – ont ouvert un champ des possibles immense, mais ont également soulevé d’importantes questions de souveraineté et de sécurité, particulièrement pour les institutions militaires qui manipulent des informations sensibles.

Une solution souveraine pour préserver les secrets militaires

L’armée française vient de franchir une étape décisive dans sa transformation numérique avec le déploiement de GenIAI.intradef en février 2025. Contrairement aux solutions commerciales comme ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google ou Le Chat de Mistral AI, ce chatbot a été entièrement développé par les services de défense français. Ce choix stratégique vise à garantir une maîtrise totale des données militaires et à éviter toute dépendance envers des acteurs privés, potentiellement étrangers.

Accessible uniquement via l’intranet militaire, ce nouvel outil s’adresse exclusivement aux personnels civils et militaires de la Défense. Il offre les fonctionnalités classiques d’un assistant conversationnel – réponse aux questions, aide à la rédaction, stimulation de la réflexion – tout en proposant des services de traduction et de synthèse de documents adaptés aux besoins spécifiques des forces armées.

Vers un écosystème d’IA militaire français et européen

Ce premier déploiement marque probablement le début d’une série d’innovations technologiques au sein de l’armée française. GenIAI pourrait constituer la première brique d’un ensemble plus complet d’outils d’intelligence artificielle dédiés aux forces armées, répondant aux défis opérationnels contemporains.

Malgré cette volonté d’autonomie, une collaboration avec l’entreprise française Mistral AI reste envisagée. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a d’ailleurs annoncé fin janvier 2025 un rapprochement entre l’AMIAD (Agence du Ministère des Armées pour l’Intelligence Artificielle de Défense) et Mistral AI. Cette alliance stratégique pourrait permettre d’améliorer les performances de GenIAI tout en conservant la maîtrise souveraine des données.

Cette initiative française s’inscrit dans une dynamique européenne plus large visant à développer des capacités technologiques autonomes face aux géants américains et chinois. En créant son propre outil d’IA générative, l’armée française affirme sa volonté d’indépendance technologique dans un domaine devenu crucial pour la défense nationale.