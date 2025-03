Europe: un géant chinois va s’installer dans ce pays

Assemblage d'une batterie de voiture (AUDI AG)

Les batteries au lithium représentent un élément fondamental de la révolution énergétique mondiale actuelle. Composants essentiels des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie renouvelable, elles constituent désormais un enjeu stratégique et économique majeur pour les pays industrialisés. La demande explose parallèlement à l’accélération de l’électrification des transports et au développement des énergies vertes, plaçant les fabricants de batteries au cœur d’une compétition internationale intense, particulièrement entre l’Europe, cherchant à réduire sa dépendance, et la Chine, leader technologique et industriel du secteur.

CALB, quatrième producteur chinois de batteries pour véhicules électriques, a confirmé lundi 24 février son intention d’établir une nouvelle usine au Portugal. Ce projet d’envergure, estimé à deux milliards d’euros, marque une étape significative dans l’expansion de l’entreprise sur le marché européen.

Une implantation stratégique au Portugal

Le fabricant chinois a jeté son dévolu sur Sines, ville portuaire située à environ cent kilomètres au sud de Lisbonne. Selon Liu Jingyu, présidente du conseil d’administration de CALB, cette décision repose sur les « avantages stratégiques » qu’offre le Portugal. La construction débutera cette année même, avec un calendrier ambitieux: les premières batteries devraient approvisionner le marché européen dès 2027, tandis que le site atteindra sa pleine capacité opérationnelle en 2028.

Cette installation disposera d’une capacité de stockage d’énergie de 15 GWh et générera approximativement 1 800 emplois directs. Pedro Reis, ministre portugais de l’Économie, a qualifié cet investissement de « victoire pour le Portugal« , soulignant l’importance économique du projet pour le pays.

Un écosystème industriel en développement

L’arrivée de CALB pourrait entraîner dans son sillage plusieurs de ses fournisseurs, également intéressés par une implantation au Portugal, comme l’a indiqué le ministre de l’Économie. Cette dynamique s’explique notamment par les ressources naturelles du pays, qui dispose d’importantes réserves de lithium – matière première indispensable à la fabrication des batteries.

Le Portugal ambitionne de jouer un rôle prépondérant dans la transition électrique européenne, en capitalisant sur ces atouts. L’investissement de CALB représente une première concrétisation tangible de cette stratégie nationale.

Bien que moins connu que ses compatriotes CATL et BYD, qui dominent actuellement le marché chinois des batteries, CALB affirme ainsi sa volonté de renforcer sa présence sur le marché européen, tant dans le domaine des véhicules électriques que dans celui des systèmes de stockage d’énergie.