Europe: un pays mise sur un engin « hypersonique » réutilisable

Photo :DR

Les grandes puissances poursuivent leurs efforts pour moderniser leurs capacités militaires, cherchant à anticiper d’éventuelles menaces. Dans cette optique, l’Allemagne investit dans le développement d’un « véhicule hypersonique réutilisable », un projet confié à l’entreprise Polaris Raumflugzeuge.

Ce programme s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis plusieurs années par la Bundeswehr dans le domaine des aéronefs à très haute vitesse. En 2021, dans le cadre du programme Rapid Deployable Reconnaissance System (RDRS), l’armée allemande avait attribué à Polaris Raumflugzeuge un financement initial de 250 000 euros pour étudier les applications possibles d’un « avion spatial » destiné aux missions de renseignement. L’entreprise, issue du Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique (DLR), développait alors Aurora, un appareil à propulseur Aerospike conçu pour faciliter l’accès à l’espace à moindre coût. Ce concept visait à améliorer le lancement de satellites tout en offrant des capacités suborbitales et hypersoniques pour des usages commerciaux et militaires.

Les essais de cette technologie ont connu des avancées contrastées. En mars 2024, le premier démonstrateur, Mira I, a échoué lors de son test initial, l’appareil ayant quitté la piste avant de pouvoir décoller. Cet incident a néanmoins conduit à des ajustements techniques, notamment une augmentation de 30 % de la surface alaire sur le modèle suivant, Mira II. Ces améliorations ont permis un essai plus concluant en octobre de la même année, marqué par le premier allumage en vol du moteur-fusée Aerospike, testé au-dessus de la mer Baltique pendant trois secondes.

Fort de ces avancées, le ministère allemand de la Défense, par l’intermédiaire de l’Office fédéral des équipements, des technologies de l’information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw), a décidé d’aller plus loin en finançant la conception d’un « véhicule de recherche hypersonique à deux étages réutilisable ». Annoncé le 27 février par Polaris Raumflugzeuge sur LinkedIn, ce contrat inclut, en plus de la phase de conception, des options pour la fabrication et les essais en vol d’un modèle grandeur nature. Le montant exact de l’investissement n’a pas été communiqué.

L’objectif initial est de disposer d’un banc d’essai hypersonique et d’une plateforme expérimentale pour la recherche. À terme, l’appareil pourrait être utilisé pour la mise en orbite de petits satellites, renforçant ainsi les capacités stratégiques de l’Allemagne dans un secteur en plein essor. Polaris Raumflugzeuge s’est félicitée de la confiance renouvelée par la Bundeswehr et affirme être prête à relever les défis techniques liés à ce projet ambitieux.