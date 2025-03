Europe: voici pourquoi le plus grand aéroport est fermé pour une journée

Chaque jour, des centaines de milliers de passagers transitent par les plus grands aéroports du monde, reliant différentes destinations à travers le globe. Cependant, un incident technique d’ampleur exceptionnelle a contraint Heathrow, la plus grande plateforme aéroportuaire d’Europe, à suspendre totalement ses activités pendant une journée entière.

Vendredi 21 mars, l’aéroport londonien de Heathrow a brusquement cessé d’opérer, paralysant le trafic aérien britannique et entraînant des répercussions bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. À l’origine de cette fermeture : une coupure de courant majeure provoquée par un incendie survenu sur une sous-station électrique située à Hayes, dans la banlieue ouest de Londres. Cet incident a immédiatement mis hors service plusieurs infrastructures essentielles du site, rendant impossible la poursuite des opérations aériennes.

Avec ses 1 300 décollages et atterrissages quotidiens et près de 230 000 passagers transitant chaque jour, l’aéroport de Heathrow joue un rôle clé dans le transport aérien mondial. Sa fermeture a ainsi conduit à des détournements de vols vers d’autres aéroports, notamment Gatwick, et a perturbé de nombreux itinéraires internationaux.

L’opérateur Heathrow Airport Holdings a annoncé la fermeture de l’aéroport jusqu’à 23 h 59 le même jour afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel. Il a également prévenu que les conséquences de cette interruption risquaient de se faire sentir dans les jours suivants, en raison des annulations et réorganisations nécessaires pour rétablir un fonctionnement normal.

Bien que l’incendie ait été maîtrisé, cet épisode met en lumière la vulnérabilité des infrastructures aéroportuaires face à des incidents techniques imprévus. Il souligne aussi l’importance des systèmes de secours pour éviter une interruption complète des opérations dans de telles circonstances.