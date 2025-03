Forbes : voici les 10 acteurs les mieux payés en 2024

© CHRISTOPHER POLK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les classements annuels de Forbes constituent depuis longtemps une référence incontournable dans le monde des affaires et du divertissement. Leurs analyses financières méticuleuses des revenus des célébrités, établies à partir d’entretiens avec des agents, avocats, managers et experts de l’industrie, offrent un aperçu sans égal des dynamiques économiques à Hollywood. Le classement des acteurs les mieux rémunérés reflète non seulement le succès commercial, mais aussi l’influence et le pouvoir de négociation que ces stars exercent dans un paysage cinématographique en constante évolution.

Dwayne Johnson domine le classement 2024 avec 88 millions de dollars, suivi de près par Ryan Reynolds (85 millions) qui a brillé comme producteur principal, co-scénariste et vedette de « Deadpool & Wolverine ». Kevin Hart complète le podium avec 81 millions grâce à un portfolio diversifié comprenant films, séries, podcasts et spectacles de stand-up. Ces trois premiers ont gagné autant que les sept autres acteurs du top 10 réunis, illustrant l’émergence d’un nouveau modèle de star capable de développer, produire et promouvoir des projets sur de multiples plateformes.

Le règne des multi-talents et des vétérans

Jerry Seinfeld (60 millions) occupe la quatrième place, bénéficiant encore des retombées financières de sa sitcom éponyme, tandis que Hugh Jackman (50 millions) a repris son rôle iconique de Wolverine pour un dernier tour de piste lucratif. Brad Pitt (32 millions) et George Clooney (31 millions) ont privilégié les plateformes de streaming avec leur film « Wolfs » pour Apple TV+, une stratégie également adoptée par Adam Sandler (26 millions) dont l’accord avec Netflix demeure inégalé dans l’industrie.

Nicole Kidman, avec 31 millions de dollars, s’impose comme l’actrice la mieux rémunérée de 2024, notamment grâce à ses séries pour différentes plateformes où elle perçoit plus d’un million de dollars par épisode. Will Smith clôture ce top 10 avec 26 millions de dollars, prouvant son retour progressif en grâce après la controverse des Oscars grâce au succès de « Bad Boys: Ride or Die » qui a généré plus de 400 millions de dollars au box-office mondial.

Le classement 2024 des acteurs les mieux payés révèle une transformation profonde du modèle économique hollywoodien, où la valeur d’une star se mesure désormais à sa capacité à mobiliser ses fans sur plusieurs plateformes. Les trois premiers du classement – Johnson, Reynolds et Hart – incarnent cette nouvelle génération d’entrepreneurs du divertissement, tandis que la présence massive de vétérans dans le top 10 souligne l’importance de l’expérience et des catalogues établis. À l’heure où les services de streaming redéfinissent les règles du jeu, ce n’est plus seulement le talent d’acteur qui détermine les cachets les plus élevés, mais une combinaison stratégique de production, promotion et polyvalence qui garantit ces revenus exceptionnels.

Le Top 10 des acteurs les mieux payés en 2024