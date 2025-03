Top 500 entreprises africaines: deux pays du maghreb dans le top 10

NNPC - Nigeria (Photo DR)

Au cours des deux dernières décennies, l’économie africaine a connu une transformation remarquable avec l’émergence de conglomérats puissants dans divers secteurs. Des géants industriels se sont développés, principalement dans les domaines des ressources naturelles, des télécommunications et de la finance, redéfinissant le paysage économique du continent. Cette croissance a été alimentée par des réformes économiques, une meilleure gouvernance d’entreprise et une demande mondiale soutenue pour les matières premières africaines, permettant à certains pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et l’Algérie de devenir des centres d’excellence pour l’entrepreneuriat et l’innovation industrielle.

L’Algérie et le Maroc brillent parmi les mastodontes africains

Le nouveau classement des 500 plus grandes entreprises africaines publié par Jeune Afrique pour 2025 révèle la persistance de Sonatrach au sommet de cette hiérarchie économique. La compagnie pétrolière nationale algérienne maintient sa position dominante malgré un environnement économique instable, caractérisé par des variations de devises et une pression à la baisse sur les prix des matières premières. Cette résilience souligne l’importance cruciale du secteur énergétique pour les économies africaines, même face aux défis de la transition énergétique mondiale.

Le classement met également en lumière la forte présence sud-africaine avec six entreprises parmi les dix premières positions. L’autre fait marquant est l’inclusion du groupe marocain OCP, spécialiste mondial des phosphates, qui complète ce top 10 prestigieux. Cette double présence maghrébine témoigne du dynamisme économique de la région nord-africaine et de sa capacité à générer des champions continentaux.

Diversification sectorielle et défis structurels

L’Algérie place au total onze entreprises dans ce palmarès continental, confirmant son poids économique significatif. Parmi elles, neuf appartiennent au secteur public et deux au privé, avec une prédominance des entreprises énergétiques (Sonatrach, Naftal, Sonelgaz, Enafor, ENTP) qui côtoient des représentants des télécommunications (ATM Mobilis, Djezzy, Ooredoo), de l’agroalimentaire (Cevital), des travaux publics (Cosider) et du transport aérien (Air Algérie).

Les résultats du classement 2025 reflètent les obstacles persistants auxquels font face les grandes entreprises africaines. Malgré les fluctuations monétaires et les tensions sur les marchés des matières premières, nombre d’entre elles parviennent à maintenir leur croissance et à s’adapter aux évolutions du marché. La concentration des plus grandes entreprises dans un nombre limité de pays – principalement l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigeria, l’Angola et le Maroc – illustre les disparités économiques qui subsistent sur le continent et l’importance de ces économies à l’échelle régionale et internationale.

Top 10 des entreprises africaines en 2025: