Fortunes : plus de 2000 milliards perdus par 7 géants

Les géants technologiques américains, surnommés les « Magnificent Seven« , traversent une période difficile. Six des sept entreprises (Tesla, Google, Microsoft, Nvidia, Apple et Amazon) ont perdu collectivement 2.150 milliards de dollars de capitalisation ces dernières semaines.

Seule Meta a vu sa valeur augmenter. Les pertes sont particulièrement sévères pour Apple (-328 milliards), Tesla (-510 milliards) et Nvidia (-658 milliards), représentant près de quatre fois la dette publique belge. Selon Jürgen Ingels, investisseur tech, cette correction était prévisible. « L’enthousiasme pour ces entreprises n’a cessé de croître, surtout après la percée de l’IA. Mais les valorisations étaient surévaluées, atteignant parfois quarante fois leur chiffre d’affaires annuel. » La hausse des taux d’intérêt et le contexte macroéconomique ont précipité cette correction.

Des milliards qui se déplacent en dehors des USA

Tom Simonts, économiste de KBC, souligne que les politiques commerciales de Donald Trump inquiètent les investisseurs. Selon les observateurs, ce seraient des milliards de dollars qui se déplaceraient vers les entreprises technologiques chinoises et européennes. Il nuance toutefois en rappelant que ces entreprises sont devenues si colossales que la moindre baisse en pourcentage représente des sommes astronomiques. « Avec 4% de Nvidia, on pourrait racheter la moitié de l’Europe. »

Ironiquement, plusieurs dirigeants de ces entreprises s’étaient rapprochés de Trump. « Ces PDG se sont couchés devant Trump dans l’espoir qu’il leur donne le champ libre« . Google ne veut pas être forcé à se séparer de YouTube, Amazon veut opérer sans entraves réglementaires, explique Simonts. D’autres facteurs spécifiques affectent ces entreprises, comme le ralentissement de Nvidia et les craintes d’interdiction de vente de puces à la Chine.

Le cas Elon Musk

Pour Tesla, le comportement d’Elon Musk pose problème. Ingels distingue l’entrepreneur de l’homme, qu’il compare à « une brute épaisse« . Les investisseurs s’attendent à ce qu’il se consacre à Tesla et SpaceX, mais s’il veut aussi s’attaquer à l’appareil gouvernemental américain. L’immobilisme de Tesla face à la concurrence et les controverses liées aux positions politiques de Musk nuisent également à l’image de la marque et à ses ventes.