France: il réclame le retour de la Statue de la Liberté

Raphaël Glucksmann (Radio France)

La statue monumentale qui domine New York, symbole emblématique des États-Unis, fut créée par le Français Auguste Bartholdi au 19e siècle et offerte par le peuple français aux Américains pour commémorer leur alliance durant la guerre d’indépendance.

Inaugurée le 28 octobre 1886 pour célébrer le centenaire de la Déclaration d’indépendance américaine, elle se dresse majestueusement sur Liberty Island au sud de Manhattan. L’ingénieur Gustave Eiffel apporta également sa contribution technique à cette œuvre monumentale, devenue un symbole universel de liberté.

Lors d’un discours passionné au congrès de son parti Place Publique, Raphaël Glucksmann a interpellé les Américains avec une déclaration provocatrice : « Rendez-nous la statue de la Liberté ». S’adressant à ceux qu’il accuse d’avoir « basculé du côté des tyrans », l’eurodéputé a affirmé que ce cadeau français serait « très bien ici chez nous » puisque, selon lui, les Américains semblent la mépriser. Ces propos ont suscité l’enthousiasme des quelque 1500 militants présents à l’événement.

Un appel à l’accueil des chercheurs

Fervent défenseur de l’Ukraine, Glucksmann a aussi déploré le désengagement de Donald Trump dans le conflit russo-ukrainien. Il a proposé d’accueillir en France les chercheurs américains qui seraient écartés en raison de « leur liberté et leur sens de l’innovation, leur goût du doute et de la recherche », qualités qui, selon lui, ont contribué à faire des États-Unis la première puissance mondiale. L’homme politique a par ailleurs lancé un appel à la « résistance démocrate » pour contrer ce qu’il considère comme « le fan club de Trump et de Musk » en France, désignant ainsi l’extrême droite.

Une mobilisation concrète

Dans un document distribué lors de l’événement, il appelle à la construction d’une force politique capable de préserver les valeurs de « Liberté, égalité, fraternité » face à ce qu’il nomme l’internationale d’extrême droite. Ce mouvement de « résistance démocrate » envisagé par Glucksmann ne se limite pas à des déclarations : il prévoit des actions concrètes sur le terrain ainsi que des formations spécifiques pour contrer l’influence de l’extrême droite.