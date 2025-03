France: Macron veut défier Poutine et Trump

Emmanuel Macron (Photo DR)

Le conflit ukrainien persiste depuis février 2022, avec une situation militaire largement figée malgré l’aide occidentale. L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche marque un changement radical dans la politique américaine, lui qui a toujours prôné une résolution rapide du conflit, contrairement à l’approche de son prédécesseur. Face à cette nouvelle donne, Emmanuel Macron tente de repositionner la France et l’Europe comme acteurs décisifs.

Défier Washington: Macron bouscule la dépendance aux équipements américains

Le président français a réuni les industriels de l’armement pour les inciter à conquérir le marché européen dominé par les Américains. Il les pousse à proposer le système antimissile franco-italien SAM-T comme alternative aux Patriot et l’avion Rafale face au F35. Macron privilégie l’augmentation immédiate de la production d’équipements existants plutôt que l’accélération de programmes futurs.

Contrer Moscou: une présence militaire qui ignore les lignes rouges du Kremlin

Macron envisage le déploiement de forces alliées en Ukraine pour garantir un éventuel accord de paix, affirmant que cette décision relève uniquement de la souveraineté ukrainienne et non de l’approbation russe. Ce dispositif multinational comprendrait plusieurs milliers de personnels déployés stratégiquement pour des missions de formation et comme symbole d’engagement durable.

Le président français estime que les récentes négociations ont renforcé la position de Kiev et mis davantage de pression sur Moscou. Il évoque la possibilité que Trump durcisse les sanctions contre la Russie si celle-ci ne s’engage pas sincèrement dans un processus de paix, tout en soulignant que Washington pourrait garantir un accord en cas de bonne volonté russe.

Macron reste ferme sur ses principes: toute solution doit préserver l’intégrité territoriale ukrainienne et inclure des garanties de sécurité solides pour Kiev, excluant toute concession territoriale sans contrepartie sécuritaire.