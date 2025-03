Gabon : Oligui Nguema nie avoir démissionné de l’armée

Brice Oligui Nguema (Photo AFP)

Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, n’a pas quitté l’armée. La présidence gabonaise a rapidement réagi pour démentir ces informations, soulignant que le chef de l’État poursuivait ses activités officielles en lien avec les forces armées. Max Olivier Obame Ndong, porte-parole de la présidence, a fermement rejeté ces allégations, affirmant qu’il s’agissait de fausses informations largement relayées en ligne. « Une rumeur de plus en plus insistante devenue virale dans tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques fait état de la démission de l’armée du président de la République le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. La présidence de la République dément formellement« , a-t-il déclaré. Brice Oligui Nguema conserve donc son statut militaire et assure ainsi la continuité de la transition politique qu’il dirige.

Arrivée au pouvoir en août 2023 après le coup d’État qui a renversé Ali Bongo Ondimba, le général Oligui Nguema s’est engagé à restructurer les institutions du pays. Après avoir prêté serment le 4 septembre 2023, il a amorcé une série de réformes visant à établir une gouvernance plus démocratique. L’un des moments importants de cette transition a été le référendum de novembre 2024, au cours duquel les citoyens gabonais ont massivement voté en faveur d’une nouvelle constitution. Ce texte fondamental prévoit notamment la limitation du mandat présidentiel à deux termes de sept ans et la suppression du poste de Premier ministre. Ces modifications ont pour objectif d’assurer une meilleure répartition des pouvoirs et de renforcer la stabilité institutionnelle du pays.

Avec l’adoption de cette nouvelle constitution, le gouvernement de transition poursuit sa feuille de route vers des élections démocratiques. Brice Oligui Nguema a pris l’engagement d’organiser des scrutins transparents et inclusifs afin de remettre le pouvoir aux civils. En parallèle, les autorités travaillent à la mise en place d’un cadre juridique renforcé pour éviter toute concentration excessive du pouvoir.