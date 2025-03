Gaz en Afrique du Nord : face à l’urgence, ce pays va louer une unité de production

Gaz naturel liquéfié (Photo DR)

L’Égypte possède un important potentiel gazier qui n’attend qu’à être exploité. Cependant, en raison de divers défis financiers et logistiques qui s’imposent au pays d’Afrique du Nord, la production de gaz n’est pas optimale. Face à la demande sans cesse croissante, les premières autorités doivent chercher des alternatives crédibles.

Le gouvernement multiplie les initiatives pour garantir un approvisionnement énergétique stable, notamment en envisageant la location d’une unité allemande de liquéfaction de gaz naturel. Le secteur énergétique du pays arabe est aujourd’hui sous pression. La baisse de production, due à l’épuisement de certains gisements et au retard dans le développement de nouveaux champs, coïncide avec une demande intérieure croissante, poussée par une industrialisation rapide et la nécessité de produire plus d’électricité.

Le Caire doit réévaluer sa stratégie énergétique pour éviter une crise d’approvisionnement qui pourrait avoir de lourdes conséquences économiques et sociales. Dans ce contexte, l’Égypte a annoncé, par le biais du ministère du Pétrole, son intention de louer une unité flottante de liquéfaction de gaz naturel auprès d’un partenaire allemand. Selon des sources proches du dossier, une délégation égyptienne se rendra en Allemagne incessamment pour finaliser les termes du contrat. L’objectif est clair : accroître rapidement la capacité de production domestique en utilisant des infrastructures flexibles et modernes, sans nécessiter d’investissements lourds dans de nouvelles installations fixes.

Cette solution permettrait à l’Égypte d’optimiser ses ressources locales, de réduire ses importations de GNL et, à terme, de retrouver un équilibre entre l’offre et la demande. L’accord en discussion avec l’Allemagne illustre également la volonté de l’Égypte de renforcer sa coopération énergétique avec l’Europe, dans un contexte où le continent cherche lui-même de nouveaux fournisseurs de gaz suite au déclenchement de la crise russo-ukrainienne.

Si la location de cette unité flottante pourrait offrir une solution temporaire aux tensions sur l’approvisionnement, l’Égypte devra à moyen terme sécuriser durablement sa production gazière. La réussite de cette transition dépendra de sa capacité à stimuler les investissements dans l’exploration et la production tout en mettant en place une gestion plus efficace des ressources énergétiques nationales.