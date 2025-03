Gaz en Europe : ce pays maghrébin devance la Russie pour devenir le 2e exportateur

Image by tuproyecto from Pixabay

L’Algérie confirme son ascension dans le secteur du gaz et renforce sa place parmi les fournisseurs stratégiques de l’Europe. Selon les chiffres publiés par nos confrères d’ObservAlgerie, le pays a exporté 92,6 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour en février 2025, contre 90,9 millions en janvier, soit une progression de 1,9 %. Cette performance permet à Alger de devancer la Russie et de se positionner comme le deuxième fournisseur de gaz naturel par pipeline vers l’Union européenne, derrière la Norvège.

L’Italie demeure le principal client du gaz algérien, absorbant 62,6 millions de mètres cubes par jour. Ce partenariat solide repose sur des infrastructures de transport efficaces, notamment le gazoduc Transmed, qui relie directement l’Algérie à l’Italie via la Tunisie. D’autres pays européens, comme l’Espagne et la France, bénéficient également de cette hausse des exportations, consolidant ainsi la place de l’Algérie comme un acteur clé du marché gazier européen.

Dans un contexte où l’Europe cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz, l’Algérie tire profit de plusieurs avantages stratégiques. Contrairement au gaz naturel liquéfié (GNL), qui nécessite des infrastructures complexes de liquéfaction et de regazéification, le gaz transporté par pipeline offre un coût logistique réduit et une meilleure régularité dans les livraisons. Ce facteur confère à l’Algérie un atout majeur face à des concurrents comme la Russie et les États-Unis. Avec la baisse des importations européennes de gaz russe en raison des tensions géopolitiques, l’Algérie a su se positionner comme une alternative fiable, sécurisée et proche des marchés de consommation.

Cette tendance confirme la volonté de l’Europe de réduire sa dépendance énergétique à l’égard de Moscou et d’accroître sa coopération avec des fournisseurs jugés plus stables. La progression des exportations algériennes s’inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à optimiser la production gazière et à sécuriser les débouchés internationaux.

L’Algérie investit massivement dans l’exploration et l’extension de ses capacités d’exportation, notamment via l’augmentation des capacités des gazoducs existants et l’amélioration de ses infrastructures gazières. Toutefois, si l’Algérie veut maintenir son rang et renforcer son influence sur le marché européen, elle devra relever plusieurs défis, notamment la hausse de la consommation intérieure et la nécessité de moderniser son industrie énergétique pour garantir une production stable et compétitive sur le long terme.