Elon Musk: grosse polémique après une prise de position

Photo Vox

La relation entre Elon Musk et sa fille aînée (trans) Vivian Jenna Wilson a connu une évolution notable depuis que celle-ci a entamé sa transition de genre. En 2020, suite au coming out de Vivian, le dirigeant d’entreprise a exprimé sur ses plateformes numériques plusieurs opinions sur les questions transgenres. Il s’est prononcé contre certaines interventions médicales liées aux transitions et a remis en question l’usage des pronoms préférés. Lorsqu’en 2022 Vivian a formellement modifié son patronyme, optant pour « Wilson » (nom maternel) plutôt que « Musk », l’entrepreneur a attribué cette distance à l’influence de certains courants idéologiques qu’il estimait présents dans le système éducatif américain.

Déclarations récentes suite à l’entretien dans Teen Vogue

L’entretien de Vivian Jenna Wilson avec Teen Vogue le 20 mars a coïncidé avec une série de messages publiés par Elon Musk sur son réseau social. Bien que la chronologie exacte et les motivations de ces publications restent à déterminer, le PDG de Tesla a partagé des allégations concernant des actes de vandalisme qui seraient commis contre ses véhicules; des messages suggérant un lien entre personnes transgenres et dégradations de véhicules Tesla. Il a notamment relayé un message affirmant : « Ce n’est pas à cause des Tesla que vous êtes transgenre. Arrêtez de les incendier.«

Publicité

Ces déclarations interviennent alors que Vivian, qui approche ses 21 ans, décrit dans son interview l’absence de communication avec son père depuis 2020 – rupture qui s’étend également à ses treize frères et sœurs. La question demeure: ces publications sont-elles une réponse directe aux propos de sa fille dans le magazine, ou s’inscrivent-elles dans un ensemble plus large de prises de position récentes du milliardaire? Une chose est sûre, les publications de Musk ont immédiatement soulevé une grosse polémique sur la toile, plusieurs personnes l’accusant de transphobie.

Quid des tensions autour de Tesla ?

Les déclarations d’Elon Musk surviennent dans un contexte particulier pour l’entreprise Tesla. Depuis la nomination du milliardaire comme conseiller auprès de l’administration Trump, plusieurs concessions et véhicules de la marque ont effectivement fait l’objet d’actes de vandalisme documentés dans différentes régions des États-Unis. Des graffitis ont été signalés sur des devantures de magasins Tesla dans plusieurs États, tandis que des cas d’incendies criminels ont été rapportés sur des parkings où stationnaient des véhicules électriques de la marque.

Les analystes du secteur automobile notent que ces incidents, bien que limités, représentent un phénomène nouveau pour l’entreprise qui était auparavant plutôt associée à une image progressiste. Les forces de l’ordre n’ont pour l’instant pas communiqué sur le profil détaillé des personnes appréhendées dans ces affaires, rendant impossible la vérification des allégations concernant l’identité des vandales présumés.

Cette situation illustre comment les positions politiques et sociales d’un dirigeant d’entreprise peuvent parfois avoir des répercussions sur la perception de sa marque auprès de certains segments du public, transformant occasionnellement des produits commerciaux en symboles de clivages sociétaux plus larges.