Guerre: l’UE tente de préparer ses citoyens

Face aux menaces potentielles de catastrophes naturelles, de crises sanitaires ou de conflits, la Commission européenne lance une initiative innovante : encourager chaque citoyen à préparer un « sac de résilience ». Cette recommandation vise à permettre aux Européens de survivre de manière autonome pendant 72 heures en cas d’interruption des services essentiels.

La stratégie, intitulée « Be prepared, be safe » (Soyez préparés, soyez en sécurité), n’est pas contraignante, mais propose une approche préventive. Elle s’articule autour de 30 mesures destinées à renforcer la capacité de réaction des populations face à des situations d’urgence exceptionnelles. Une recommandation exceptionnelle, qui s’applique à des centaines de millions de personnes.

L’UE souhaite préparer ses citoyens

Le contenu recommandé du sac de résilience comprend des éléments stratégiques : nourriture non périssable, eau potable, lampe torche, radio, médicaments, documents importants, argent liquide, vêtements chauds, chargeurs et outils multifonctions. L’objectif est de garantir un minimum de confort et de sécurité durant les premiers moments critiques d’une crise.

La commissaire Hadja Lahbib présente cette initiative avec humour, suggérant que « être prêt pour n’importe quoi » devient le nouveau mode de vie européen. Au-delà du sac individuel, la stratégie prévoit de renforcer les stocks stratégiques, améliorer la collaboration civilo-militaire et créer un hub européen de coordination de crise d’ici 2026.

La France annonce un manuel de survie

La France emboîte le pas à cette recommandation européenne en préparant un manuel de survie qui sera distribué à tous les foyers à l’été 2025, détaillant les gestes essentiels et le contenu d’un kit d’urgence adapté aux différents scénarios de crise. Cela peut concerner la guerre, mais d’autres événements aussi complexes et dangereux. Une manière d’alerter les citoyens, même si encore une fois, beaucoup trouvent cette démarche, extrême, estimant que le risque de guerre, sur le territoire français tout du moins, est quasi-nul.