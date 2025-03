Jif 2025 : Jacques Migan célèbre les Béninoises dans la lutte contre la corruption

Me Jacques Migan. Photo : DR

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC) a livré un message fort et inspirant, saluant le rôle essentiel des femmes dans la promotion de l’intégrité et la prévention de la corruption au Bénin.

Dans son discours, le Haut-Commissaire a souligné l’influence profonde des femmes au sein de la société béninoise. « Vous êtes à la fois le cœur battant de nos foyers et le socle invisible de notre société », a-t-il déclaré, rappelant que les femmes ne se contentent pas seulement d’éduquer les enfants, mais contribuent également à forger les valeurs des adultes. Par leurs paroles, leurs gestes et même leurs silences, elles insufflent des principes tels que l’honnêteté, la rigueur et l’amour du travail bien fait.

Le message a également mis en avant la capacité des femmes à influencer positivement leur entourage. Le Haut-Commissaire a insisté sur le fait que lorsqu’une femme exige la droiture, son influence s’étend au-delà du foyer pour toucher également les collègues, les amis et la communauté. Cette capacité à orienter et à inspirer fait des femmes des actrices incontournables dans la construction d’une société juste et transparente.

En reconnaissance de ce rôle crucial, le HCPC s’engage à renforcer le pouvoir d’influence des femmes en collaborant étroitement avec l’Institut National de la Femme. Cette initiative vise à soutenir les femmes dans leur mission d’éducation à l’intégrité, afin d’ancrer durablement la probité au sein de la société béninoise.

Le Haut-Commissaire a conclu son message en invitant toutes les femmes à être fières de leur force tranquille et de leur autorité douce qui façonne les consciences. « Soyez fières d’être les lumières sur le chemin de l’intégrité », a-t-il proclamé, tout en souhaitant une joyeuse Journée Internationale des Droits de la Femme à toutes les femmes du Bénin et du monde entier.