La Russie appelle à mettre la pression sur Zelensky pour la paix

Photo : Capture écran BBC

Trois ans après le début du conflit en Ukraine, les négociations de paix restent dans l’impasse. Les tentatives de dialogue entre Kiev et Moscou n’ont pas abouti, et la guerre continue de peser sur l’équilibre géopolitique mondial. Lundi, le Kremlin a affirmé que Volodymyr Zelensky devait être contraint d’accepter une issue diplomatique, une déclaration qui intervient après un échange tendu entre le président ukrainien et son homologue américain.

Lors d’une rencontre à Washington vendredi dernier, Donald Trump a interpellé Volodymyr Zelensky sur sa position face à la Russie, estimant que l’Ukraine devait engager des pourparlers de paix sous peine de perdre le soutien américain. Devant les caméras, le président américain a critiqué la stratégie de son homologue ukrainien, laissant entendre que son obstination pourrait isoler son pays sur la scène internationale. Face à ces déclarations, Volodymyr Zelensky a écourté son séjour aux États-Unis, annulant au passage un accord prévu avec Washington sur l’exploitation des ressources minières ukrainiennes.

Publicité

Le Kremlin a réagi à cet affrontement diplomatique en plaidant pour une pression accrue sur Kiev. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a estimé que seule une intervention extérieure pourrait amener l’Ukraine à reconsidérer sa position. Il a notamment évoqué la possibilité que les alliés européens de Kiev jouent un rôle décisif dans cette dynamique, saluant par avance toute initiative en ce sens.

Les tensions entre les dirigeants américain et ukrainien, observées lors du sommet de Washington, illustrent la complexité des discussions autour du conflit. Alors que l’administration américaine semble vouloir accélérer la recherche d’un compromis, Kiev campe sur ses positions, dénonçant toute concession comme une capitulation face à Moscou. Ce climat tendu, ajouté aux divergences stratégiques entre les partenaires occidentaux, rend toute avancée diplomatique incertaine.

Dans ce contexte, l’appel du Kremlin à « forcer » Volodymyr Zelensky à accepter une négociation marque une nouvelle escalade verbale. Reste à savoir si cette déclaration incitera les alliés de Kiev à adopter une approche plus ferme ou si elle renforcera au contraire la détermination de l’Ukraine à poursuivre la guerre.