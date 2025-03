Photo : DR

Lors du Choiseul Africa Summit, Chary Doumbia, le directeur MTN Business a participé à un panel sur les défis de l’urbanisation et de la connectivité des villes africaines au XXIe siècle. Dans cet entretien, il revient sur l’engagement de MTN en faveur du développement numérique en Afrique et au Bénin.

Quelles sont les attentes de MTN Bénin en participant à ce sommet qui a regroupé les grands acteurs du monde économique ?

Je ne parlerais pas d’attente particulière, mais plutôt du rôle que joue MTN en tant qu’acteur majeur du numérique en Afrique. Aujourd’hui, la technologie est un levier puissant d’intégration et de développement. Notre présence à ce sommet vise à affirmer notre engagement et à rappeler aux décideurs africains que MTN est un partenaire de premier plan pour favoriser le développement du continent. Nous sommes présents dans plusieurs pays d’Afrique et collaborons déjà sur plusieurs projets. Si une attente devait être formulée, ce serait que les discussions et initiatives issues de ce sommet favorisent un cadre propice à l’innovation, à la collaboration et au développement durable, tout en contribuant à redonner à chaque Africain sa dignité.

Publicité

En quoi la connectivité numérique peut-elle contribuer à une urbanisation plus durable et inclusive ?



Comme abordé lors du panel, l’Afrique connaît une urbanisation très rapide, entraînant d’importants défis en matière d’infrastructures : connectivité, services sociaux, mobilité, et santé. Chez MTN, nous avons analysé la démographie du continent : 70 % de la population a moins de 30 ans, et cette jeunesse est très connectée. Cela implique un besoin accru d’infrastructures pour supporter l’explosion du trafic numérique, mais aussi une attention particulière aux enjeux de cybersécurité et de gestion des données.

Quels impacts concrets les investissements de MTN ont-ils eu sur la population et les entreprises ?

Depuis 2020, MTN a investi plus de 100 milliards de francs CFA dans la modernisation des réseaux, améliorant ainsi l’accès à la voix et à la data, mais aussi favorisant l’inclusion financière via le service mobile money. Nous avons également lancé la 5G, offrant aux entreprises, aux collectivités et aux citoyens des solutions de connectivité avancées. Nos investissements préparent ainsi nos villes aux défis futurs et soutiennent un monde où l’homme et la machine cohabitent de plus en plus. Par ailleurs, nous collaborons avec des partenaires comme Starlink pour renforcer la couverture réseau, et nous déployons des initiatives sociales, comme le programme Tita Digital Skills, qui favorise l’inclusion numérique des populations vulnérables et des femmes dans la Tech.



Quel message souhaitez-vous adresser à vos abonnés ?



Nos abonnés, qu’ils soient particuliers, entreprises ou institutions, peuvent compter sur notre engagement à soutenir le développement du Bénin et de l’Afrique. Notre président-directeur général, Ralph Mupita, a annoncé des investissements de 215 millions de dollars sur les trois à cinq prochaines années, illustrant notre volonté de contribuer durablement à la modernisation du pays. Nous croyons fermement que les problèmes africains doivent être résolus par des Africains, et c’est avec cette conviction que nous poursuivons nos initiatives en matière d’innovation et de transformation digitale.