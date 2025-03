Lithium en Afrique : le 2ᵉ producteur mondial s’apprête à investir dans ce projet

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

L’Afrique regorge d’un important potentiel minier. Aux quatre coins de l’Afrique, de gigantesques filons n’attendent qu’à être exploités. Les plus grands investisseurs de la planète se bousculent notamment pour exploiter les gisements de minéraux critiques et autres terres rares.

La Namibie est classée dans la catégorie des pays à très fort potentiel minier particulièrement en ce qui concerne les réserves de lithium. Alors que la demande mondiale en lithium ne cesse de croître, la Namibie confirme son statut de destination prisée pour les investisseurs miniers.

Le pays, riche en ressources naturelles, attire désormais des géants du secteur, à l’image de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), deuxième producteur mondial de lithium, qui vient d’obtenir l’aval de la Commission namibienne de la concurrence pour entrer au capital du projet Lithium Ridge. Cette initiative marque une étape cruciale pour l’industrie du lithium en Namibie, un pays qui ambitionne de devenir un fournisseur clé de ce métal essentiel à la fabrication des batteries pour véhicules électriques et autres technologies propres.

Avec ses réserves considérables de lithium, la Namibie est perçue comme une alternative stratégique aux grands producteurs traditionnels comme l’Australie, la Chine et le Chili. Le pays bénéficie d’une stabilité politique, d’un cadre réglementaire attractif, et d’une position géographique favorable pour l’exportation vers l’Europe et l’Asie. De plus, la Namibie a mis en place une politique visant à favoriser les investissements étrangers dans le secteur minier, notamment par des incitations fiscales et une facilitation des procédures d’exploitation.

Ce cadre propice permet d’attirer des entreprises de renom, désireuses de sécuriser un approvisionnement en lithium face à la demande exponentielle du marché mondial. L’arrivée d’un acteur de l’envergure de SQM dans le secteur namibien du lithium n’a pas seulement des implications industrielles, mais aussi économiques et sociales. Ce projet devrait générer des milliers d’emplois, renforcer les infrastructures locales et favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire vers les entreprises et travailleurs namibiens.