Burundi : le ministre Gabby Bugaga retrouvé mort dans son véhicule à Bujumbura

Le ministre burundais de la Communication et des Médias, Gabby Bugaga, a été retrouvé sans vie ce jeudi 16 avril 2026 dans son véhicule, dans une plantation de palmiers à huile à Kivoga, en zone Rubirizi, province de Bujumbura. L’information, qui circulait depuis ce matin sur les réseaux sociaux et confirmée par nos sources sur place, a été validée par deux médias régionaux: Iwacu et la Radio Publique Africaine. Les circonstances du décès n’ont pas encore été officiellement établies.

Selon Iwacu, la clé de contact du véhicule aurait été retrouvée dans une sacoche et non dans l’habitacle. Aucune source officielle burundaise n’a communiqué sur les causes de la mort à l’heure où ces lignes sont écrites.

Gabby Bugaga avait pris ses fonctions en août 2025, nommé dans le gouvernement formé par le Premier ministre Nestor Ntahontuye à la suite d’un remaniement opéré par le président Évariste Ndayishimiye. Ancien journaliste à la Radiotélévision nationale du Burundi (RTNB), il avait successivement exercé comme porte-parole du Sénat et commissaire à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avant d’accéder au gouvernement.