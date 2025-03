Marine Le Pen condamnée à une peine d’inéligibilité, quid de la présidentielle 2027 ?

Marine Le Pen

Marine Le Pen est désormais écartée, à effet immédiat, de toute course électorale. La décision du tribunal de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national (RN) a frappé la figure de proue de l’extrême droite française d’une inéligibilité immédiate, bouleversant le paysage politique à trois ans de la présidentielle de 2027.

Le tribunal, qui n’a pas encore précisé la nature exacte des sanctions complémentaires, a estimé que Marine Le Pen et plusieurs cadres du RN avaient mis en place un système organisé entre 2004 et 2016 pour détourner des fonds du Parlement européen. Selon la présidente du tribunal, ce dispositif permettait au parti d’optimiser ses finances en rémunérant des assistants parlementaires fictifs, en réalité affectés aux activités internes du mouvement.

L’annonce a provoqué une onde de choc immédiate. En pleine audience, Marine Le Pen a quitté la salle, visiblement ébranlée. Cette décision met en péril l’avenir du RN, dont elle est la principale figure d’incarnation. À droite, comme à gauche, les réactions n’ont pas tardé. Ses adversaires politiques évoquent une affaire révélatrice d’un contournement des règles démocratiques, tandis que ses soutiens dénoncent une décision à motivation politique visant à l’écarter de la présidentielle.

Si le RN se retrouve privé de sa candidate naturelle, la question de son avenir électoral se pose avec acuité. Qui pour prendre la relève ? Jordan Bardella, dauphin désigné de Marine Le Pen, pourrait être propulsé au premier plan, mais cette condamnation fragilise l’image du parti et pourrait compliquer sa stratégie en vue de 2027. Le tribunal a aussi condamné neuf anciens eurodéputés du RN pour détournement de fonds publics et douze assistants parlementaires pour recel.

Cette vague de condamnations marque un tournant judiciaire et politique. Si Marine Le Pen décide de contester cette décision et d’envisager un recours, l’inéligibilité immédiate place son avenir sous une incertitude inédite. Alors que le RN occupe une bonne place dans les intentions de vote pour la présidentielle, cette affaire pourrait rebattre les cartes et modifier en profondeur l’équilibre des forces en France. Entre rebond judiciaire, réorganisation interne et incertitude électorale, l’affaire Le Pen promet de peser lourdement sur les prochains mois de la vie politique française.