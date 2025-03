Minerais en Afrique: Trump séduit par une proposition contre de l’aide militaire

Photo : The Epoch Times / Flickr

La République Démocratique du Congo regorge d’un trésor géologique exceptionnel avec plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et d’abondants gisements de lithium, coltan, cuivre et autres métaux précieux. Ces ressources, concentrées principalement dans les régions du Katanga et du Kivu, placent le pays au centre des convoitises internationales, notamment dans le contexte actuel de transition énergétique et de développement technologique qui nécessitent ces matières premières stratégiques.

Des initiatives diplomatiques congolaises ont récemment ciblé l’administration Trump, avec plusieurs émissaires proposant à Washington un accès privilégié aux minerais critiques du pays en échange d’un soutien militaire. Ces démarches, menées tant par des représentants parlementaires que par des membres de la présidence, s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à attirer les investissements américains tout en obtenant une assistance sécuritaire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité de la RDC.

Washington réagit favorablement aux approches congolaises

Le département d’État américain a manifesté son intérêt pour cette proposition aux autorités de Kinshasa, considérant les ressources congolaises comme un atout stratégique pour les technologies avancées américaines. Les responsables américains ont confirmé leur disposition à examiner d’éventuels partenariats miniers, à condition qu’ils s’alignent sur les priorités de la politique étrangère américaine actuelle, particulièrement l’orientation économique favorisant les intérêts nationaux.

Cette convergence d’intérêts survient alors que l’est congolais affronte une recrudescence d’attaques rebelles attribuées au M23, groupe accusé de bénéficier du soutien rwandais. Pour Kinshasa, un accord avec Washington représenterait une opportunité de diversifier ses alliances internationales, actuellement dominées par les investissements chinois dans le secteur minier, tout en renforçant ses capacités de défense territoriale.

Le modèle envisagé rappelle les discussions en cours entre les États-Unis et l’Ukraine concernant l’échange de ressources stratégiques contre une assistance militaire. Si un tel arrangement se concrétisait avec la RDC, il marquerait un tournant dans la politique africaine de l’administration Trump, positionnant les États-Unis comme un acteur majeur dans la compétition mondiale pour l’accès aux minerais critiques du continent, tout en contrebalançant l’influence d’autres puissances dans cette région riche en ressources mais politiquement instable.