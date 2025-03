Mines en Afrique : l’IA pour booster la production dans ce pays

Une pierre de cobalt (Junior Kahhah/AFP via Getty Images)

Le Botswana, traditionnellement reconnu pour son industrie diamantaire, ambitionne désormais d’élargir son horizon minier en misant sur des ressources stratégiques comme le cuivre et le cobalt. Pour y parvenir, le pays adopte une approche innovante : l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser la prospection et l’exploitation de ses minerais.

Dans cette dynamique, la compagnie Botswana Diamonds a franchi un cap décisif en obtenant 11 permis de prospection couvrant plusieurs ressources minérales, dont le cuivre, le cobalt, l’or, le nickel, le zinc et les métaux du groupe du platine (PGM). Cet élargissement marque une transition stratégique pour l’entreprise, qui s’appuyait historiquement sur l’extraction de diamants, mais qui entend désormais tirer parti du potentiel diversifié du sous-sol botswanais.

Publicité

L’IA, un levier technologique clé dans cette transformation, permet à Botswana Diamonds d’exploiter une gigantesque base de données pour affiner ses recherches et identifier avec précision les zones les plus prometteuses. Grâce à cette technologie, l’entreprise espère non seulement accélérer les découvertes de nouveaux gisements, mais aussi réduire les coûts et les délais de prospection, rendant ainsi l’exploitation plus efficace et rentable.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance mondiale où les matières premières comme le cuivre et le cobalt, essentielles à la transition énergétique et aux technologies de pointe, prennent une importance stratégique croissante. En diversifiant ses activités et en adoptant des outils technologiques de pointe, le Botswana cherche à renforcer sa compétitivité sur le marché international des ressources minières et à attirer davantage d’investissements étrangers.

Avec cette nouvelle orientation, le Botswana ne se contente plus d’être un géant des diamants. Il aspire désormais à devenir un acteur clé dans l’approvisionnement en métaux critiques, en misant sur l’innovation et l’exploitation intelligente de son potentiel minier.