Patrimoine 2.0 : Une exposition inédite à l’Université d’Abomey-Calavi

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) se prépare à accueillir l’exposition Patrimoine 2.0, un événement novateur qui mettra en lumière la préservation et la valorisation du patrimoine béninois à l’ère du numérique. Organisée du 26 mars au 4 avril 2025, cette exposition est une initiative portée par des étudiants et bénéficie du soutien de l’Ambassade de France au Bénin, de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) et de l’UAC.



Dans un monde où le digital révolutionne les pratiques culturelles, la question de l’accessibilité du patrimoine matériel, immatériel et naturel du Bénin prend une importance capitale. Patrimoine 2.0 ambitionne d’apporter une réponse en conjuguant tradition et innovation. Peintures, vidéos, œuvres d’art, applications numériques, réalité augmentée, archives, jeux et maquettes : autant de supports qui viendront illustrer la richesse du patrimoine national tout en mettant en avant des initiatives technologiques inédites.

Le numérique au service du patrimoine

Cette exposition est le fruit d’un travail collaboratif réunissant une vingtaine de partenaires béninois, parmi lesquels des institutions, des associations, des ONG et des start-ups engagées dans la conservation et la transmission du patrimoine.

La spiritualité au cœur de l’exposition

Un des fils conducteurs de cette exposition est la spiritualité, perçue comme une fusion entre le visible et l’invisible, entre croyances endogènes et influences extérieures. Le parcours mettra ainsi en avant plusieurs éléments clés du patrimoine béninois, comme la maquette de la Mosquée centrale de Porto-Novo et sa réplique numérisée en 3D, réalisée par la société ICONEM.

Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir un fonds d’archives inédit sur la traite négrière, récemment numérisé par la Direction des Archives Nationales. Par ailleurs, des objets issus de la culture Otammari, accompagnés de films et d’enquêtes, illustreront l’importance des gestes et des savoir-faire dans la construction du patrimoine.

Un programme interactif et ouvert à tous



Outre l’exposition, un programme d’activités variées viendra enrichir l’événement : conférences, projections de films, tournois de jeux de cartes et représentations théâtrales seront proposés aux visiteurs. Un temps fort sera également le BloChallenge, un hackathon organisé par l’École 229 et le Blolab du 31 mars au 4 avril, réunissant des étudiants de plusieurs écoles de design et d’arts numériques pour concevoir des solutions innovantes autour du patrimoine. Ouverte à tous, l’exposition Patrimoine 2.0 promet d’être une expérience unique, accessible gratuitement au jardin botanique de l’UAC.