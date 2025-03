Pétrole en Afrique : ce pays réalise une opération à 300 millions $

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Dans une dynamique de souveraineté économique et de maîtrise accrue de ses ressources naturelles, le Gabon franchit une nouvelle étape stratégique en consolidant son secteur pétrolier. Le gouvernement vient de finaliser l’acquisition de Tullow Oil Gabon, filiale de la compagnie britannique Tullow Oil Plc, pour un montant de 300 millions de dollars. Cette transaction marque une avancée significative dans la politique de nationalisation des actifs pétroliers engagée par Libreville.

Avec cette opération, le Gabon, à travers sa compagnie nationale des hydrocarbures Gabon Oil Company (GOC), récupère l’ensemble des actifs de Tullow Oil sur son territoire. Cette acquisition représente une production annuelle estimée à 12 200 barils par jour en 2023, une contribution non négligeable à l’économie nationale.

Ce rachat s’inscrit dans la continuité d’une stratégie plus large initiée par le gouvernement, visant à reprendre le contrôle des ressources énergétiques du pays. Il intervient après l’acquisition d’Assala Energy, une autre société pétrolière active au Gabon, témoignant ainsi de la volonté des autorités d’affirmer leur souveraineté sur un secteur historiquement dominé par des entreprises étrangères.

Le Gabon, riche en hydrocarbures, souhaite maximiser les retombées économiques de l’exploitation de son pétrole en réduisant la dépendance aux multinationales étrangères. Le contrôle accru des ressources permet non seulement d’optimiser les revenus issus de la production pétrolière, mais aussi de mieux encadrer les investissements et d’orienter les stratégies de développement du secteur.

Dans un contexte où plusieurs pays africains enclenchent divers mécanismes pour mieux profiter de leurs ressources naturelles, Libreville veut se positionner comme un acteur maître de son destin énergétique. Le rachat de Tullow Oil Gabon renforce ainsi la présence de l’État dans l’industrie pétrolière locale et ouvre la voie à une gestion plus autonome des ressources. Avec cette acquisition, le pays d’Afrique Centrale ambitionne non seulement de renforcer ses capacités de production, mais aussi de moderniser ses infrastructures et d’attirer des partenaires stratégiques pour valoriser son potentiel pétrolier.