Pétrole en Afrique : cette entreprise investit massivement pour dynamiser sa production

Présente depuis plusieurs décennies dans les eaux gabonaises, la société pétrolière américaine VAALCO Energy entend franchir un cap décisif dans le développement de ses activités offshore. Son principal champ, Etame Marin, constitue l’un des piliers de la production pétrolière du pays. Exploité depuis 2002, ce bloc a déjà permis d’extraire plus de 135 millions de barils de brut. Malgré l’ancienneté des installations, VAALCO continue de miser sur son potentiel grâce à un programme d’investissement ambitieux de 300 millions de dollars, dévoilé à la mi-2024. Cette enveloppe doit financer la modernisation des infrastructures de production, la réhabilitation de certains puits existants et le forage de nouveaux puits afin d’accroître le volume extrait. La société vise à atteindre une production quotidienne de 30 000 barils d’ici début 2026, soit une augmentation significative par rapport aux niveaux actuels, estimés à environ 20 000 barils par jour, toutes participations confondues.

Pour relever ce défi, VAALCO s’appuie sur les enseignements tirés des campagnes sismiques et des forages exploratoires réalisés au cours des années précédentes. Les résultats de ces études ont révélé la présence de nouvelles ressources exploitables, renforçant la confiance de l’opérateur dans le potentiel à long terme du permis Etame. En parallèle, l’entreprise adopte une approche technique combinant la récupération secondaire et l’optimisation des équipements pour prolonger la durée de vie des réservoirs. Ceci pour maximiser la production tout en maintenant des coûts d’exploitation maîtrisés. La stabilité de l’environnement contractuel, marqué par le renouvellement du permis Etame en 2022, offre à VAALCO une visibilité favorable pour planifier ces investissements.

VAALCO ne se limite pas à la gestion technique de ses actifs, mais inscrit ses projets dans une dynamique de collaboration étroite avec les autorités gabonaises. Lors de rencontres officielles, comme celle de février 2025 avec le ministre du Pétrole Marcel Abéké, la direction de VAALCO a réaffirmé son engagement à soutenir la relance de la production nationale par le biais d’investissements ciblés et de transferts de savoir-faire. Une nouvelle campagne de forage, comprenant entre cinq et dix nouveaux puits, est d’ores et déjà programmée pour cette année, avec une enveloppe budgétaire additionnelle de 200 millions de dollars. VAALCO entend ainsi capitaliser sur son expertise en offshore mature, consolidée après sa fusion avec TransGlobe Energy en 2022.