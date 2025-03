Pétrole et gaz en Afrique du Nord : investissement de 660 millions $ dans les infrastructures

Photo d'illustration : DR

L’Égypte est déterminée à donner un coup de boost à son économie grâce à ses immenses réserves d’hydrocarbures. Pour atteindre ses objectifs, le pays d’Afrique du Nord met les petits plats dans les grands pour attirer les plus grands investisseurs de la planète.

Le Caire vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie énergétique avec la signature d’un accord de concession de 660 millions $ pour la construction d’un terminal de vrac liquide et gazeux au port de Dekheila, à Alexandrie. Cet investissement majeur, conclu ce 6 mars entre l’Autorité générale du port d’Alexandrie et l’Alexandria Supply Chain Company (ASCC), illustre la volonté du pays de moderniser ses infrastructures pour répondre aux défis énergétiques de demain.

L’une des particularités de cette initiative réside dans son financement exclusivement local. L’accord repose sur un partenariat stratégique entre des entreprises pétrochimiques affiliées au ministère du Pétrole et des Ressources minérales. Cette approche vise non seulement à renforcer la souveraineté énergétique de l’Égypte, mais aussi à stimuler l’économie nationale en mobilisant des investissements privés et publics pour développer des infrastructures stratégiques.

Ce nouveau terminal jouera un rôle clé dans la logistique des hydrocarbures en Égypte. Il permettra d’améliorer les capacités de stockage et de transport du gaz et des produits pétroliers, facilitant ainsi leur exportation vers les marchés internationaux. Avec cette modernisation, l’Égypte consolide sa position en tant que hub énergétique régional, un statut renforcé ces dernières années grâce aux découvertes de gisements gaziers en Méditerranée, notamment le champ offshore de Zohr.

Le développement du terminal de Dekheila s’inscrit dans une vision plus large du gouvernement égyptien visant à moderniser l’ensemble de son secteur des hydrocarbures. En misant sur l’amélioration des infrastructures et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement, Le Caire espère attirer davantage d’investissements étrangers et accroître sa compétitivité sur le marché mondial de l’énergie.