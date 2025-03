Pollution de l’air: top 5 des pays les plus atteints (2 en Afrique)

Photo Tripadvisor

L’indice de qualité de l’air (IQA) mesure la concentration de particules fines PM2,5 dans l’atmosphère, ces microscopiques polluants de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Particulièrement dangereuses pour la santé humaine, ces particules pénètrent profondément dans les poumons et peuvent même atteindre la circulation sanguine. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi un seuil maximum recommandé de 5 µg/m³, au-delà duquel les risques sanitaires augmentent significativement. La méthodologie d’évaluation d’IQAir, entreprise suisse spécialisée, repose sur un réseau mondial de capteurs qui analysent en continu la présence de ces particules dans l’air ambiant, permettant ainsi d’établir des classements annuels par pays et par villes.

Selon le dernier rapport d’IQAir publié en 2024, la situation mondiale reste alarmante avec seulement 1% de la population mondiale vivant dans des zones respectant les normes de l’OMS. Sur les 138 territoires étudiés, uniquement sept pays et cinq territoires isolés parviennent à maintenir des niveaux acceptables de qualité atmosphérique.

Le Tchad et la RDC parmi les cinq pays à l’air le plus pollué

Le Tchad se place en tête du classement mondial avec une concentration de PM2,5 atteignant 91,8 µg/m³, soit 18 fois supérieure aux recommandations de l’OMS. Cette pollution extrême à N’Djamena, la capitale, s’explique principalement par l’usage massif de combustibles solides dans la vie quotidienne. Ces combustibles traditionnels génèrent d’importantes quantités de CO2 et de particules fines qui dégradent considérablement la qualité de l’air.

Le Bangladesh occupe la deuxième position avec une forte pollution atmosphérique, suivi du Pakistan. La République démocratique du Congo se classe quatrième avec 58,2 µg/m³ de PM2,5, dépassant 11 fois les seuils sanitaires recommandés. L’Inde complète ce top 5 des nations où l’air est le plus dégradé.

Les facteurs aggravants de la pollution atmosphérique en Afrique

La présence de deux pays africains parmi les cinq plus pollués du monde souligne une problématique continentale croissante. Plusieurs facteurs expliquent cette situation critique. D’abord, le faible accès à l’électricité force les populations à recourir massivement aux combustibles traditionnels pour la cuisine et le chauffage. En outre, l’urbanisation rapide et non planifiée des métropoles africaines, combinée à un parc automobile vieillissant, contribue à l’émission massive de polluants.

L’absence de régulations environnementales strictes ou leur non-application permet également à des industries polluantes de fonctionner sans systèmes adéquats de filtration. Les pratiques agricoles comme le brûlage des résidus de récolte et la déforestation intensive aggravent encore la situation en libérant d’importantes quantités de particules dans l’atmosphère.

Cette pollution atmosphérique représente un enjeu majeur de santé publique pour l’Afrique, où les maladies respiratoires liées à la qualité de l’air affectent particulièrement les populations vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

Les 5 pays les plus touchés par la pollution de l’air:

Tchad Bangladesh Pakistan République démocratique du Congo Inde

Ces cinq pays dépassent largement les seuils recommandés par l’OMS (5 µg/m³), avec le Tchad atteignant jusqu’à 18 fois cette valeur.